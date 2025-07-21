Экономист посоветовал поторопиться с приобретением долларов

Тем, кто планирует приобрести доллары США, стоит поторопиться — об этом предупредил глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с агентством «Прайм» . По его словам, в настоящее время курс американской валюты демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. При благоприятных условиях доллар может опуститься до отметки 75–76 рублей уже к концу июля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Низкая активность на валютном рынке сейчас создает удобные условия для совершения операций: желающие могут купить или продать доллары без значительных потерь на разнице курсов и комиссиях.

Риски во второй половине лета

Однако, как отметил Шнейдерман, спокойствие на рынке может оказаться временным. Вторая половина лета традиционно сопровождается усилением давления на рубль. Дополнительным фактором может стать возможное снижение ключевой ставки Центральным банком РФ сразу на 200 базисных пунктов.

Такой шаг способен ослабить позиции рубля, что в свою очередь приведет к росту курса доллара. В этой связи экономист советует тем, кто рассматривает покупку валюты, не откладывать решение на осень.

Вывод: действовать заранее — разумная стратегия

С учетом текущей динамики и возможных изменений в денежно-кредитной политике ЦБ, конец июля и август выглядят оптимальным временем для покупки долларов. Отложив операцию на более поздний срок, можно столкнуться с ухудшением условий и ростом затрат.