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21.07.2025, 08:58

Медики винят мигрантов из Средней Азии во всплеске смертельной инфекции

Новости Мира 0 1 046

Медики бьют тревогу: в стране резко увеличилось число случаев гнойного менингита — болезни, которая может закончиться летальным исходом. По словам специалистов, вспышка инфекции связана с завозом заболевания из-за рубежа, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik
Фото: freepik

Инфекция пришла извне

Врач Андрей Осипов в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что в последние месяцы в Россию поступают пациенты с гнойным менингитом, прибывшие из стран Средней Азии. Именно с их стороны, по словам медика, идёт основной поток заражённых.

Он отметил, что в России налажена система санитарного контроля и медицинского наблюдения, позволяющая быстро реагировать на появление инфекции. В странах происхождения заболевших, по словам Осипова, таких условий нет.

Как передаётся болезнь

Гнойный менингит передаётся воздушно-капельным путём, чаще всего при разговоре, чихании или кашле инфицированного человека. Это делает болезнь особенно опасной в местах массового скопления людей — транспорте, общежитиях, больницах.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Первые признаки менингита могут напоминать простуду, но развиваются стремительно и сопровождаются:

  • высокой температурой,

  • резкой головной болью,

  • рвотой,

  • светобоязнью,

  • геморрагической сыпью на теле.

Осипов подчеркнул: если температура тела стремительно поднимается, необходимо немедленно обратиться к врачу — именно этот показатель часто указывает на тяжесть течения болезни и риск смертельного исхода.

Уровень заболеваемости вырос более чем в два раза

С начала 2025 года в России зарегистрировано 1266 случаев гнойного менингита — это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая статистика свидетельствует о тревожной тенденции и требует усиления санитарного контроля.

Призыв медиков: не медлить с обращением за помощью

Врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и при первых подозрениях на менингит сразу обращаться за профессиональной медицинской помощью. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше шанс на благоприятный исход.

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