В США бьют тревогу: органы изымают у живых пациентов

The New York Times сообщила о тревожной тенденции в американской системе трансплантации — врачи начали фиксировать случаи, когда органы изымаются у пациентов, подающих признаки жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Американская газета The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится о росте числа операций по изъятию органов у пациентов, согласившихся стать донорами после смерти. Речь идет о так называемом донорстве после остановки кровообращения — когда органы берутся не после подтвержденной смерти мозга, а после прекращения работы сердца.
Медицинские протоколы предусматривают, что при наличии согласия от самого пациента или его родственников его отключают от аппаратов жизнеобеспечения и ожидают естественную остановку сердца в течение 1–2 часов. Если в этот срок сердце не останавливается — органы не изымаются. Однако в ряде случаев, по данным журналистов, врачи начинали операции, несмотря на то, что пациент еще подавал признаки жизни.
Как отмечает NYT, количество подобных случаев растет по мере того, как этот метод используется все чаще. В 2024 году почти треть всех донорских органов в США — около 20 000 — были получены именно после остановки кровообращения. Это почти в три раза больше, чем пять лет назад.
Среди зафиксированных случаев — истории, когда пациент начинал двигаться, дышать или проявлять другие признаки жизни уже после отключения от аппаратов, но до начала операции. Некоторые специалисты считают это грубым нарушением медицинской этики и поводом для серьезного пересмотра действующих протоколов.
Медики признаются, что система трансплантации в США испытывает сильное давление — спрос на органы значительно превышает предложение. Это подталкивает больницы к активному использованию всех доступных способов получения донорского материала, включая более спорные с этической точки зрения.
По мнению экспертов, описанная практика может подорвать доверие общества к институту донорства и вызвать опасения у потенциальных доноров и их семей.
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