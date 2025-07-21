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21.07.2025, 10:42

В США бьют тревогу: органы изымают у живых пациентов

Новости Мира 0 625

The New York Times сообщила о тревожной тенденции в американской системе трансплантации — врачи начали фиксировать случаи, когда органы изымаются у пациентов, подающих признаки жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Донорство после остановки кровообращения: новые риски

Американская газета The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится о росте числа операций по изъятию органов у пациентов, согласившихся стать донорами после смерти. Речь идет о так называемом донорстве после остановки кровообращения — когда органы берутся не после подтвержденной смерти мозга, а после прекращения работы сердца.

Медицинские протоколы предусматривают, что при наличии согласия от самого пациента или его родственников его отключают от аппаратов жизнеобеспечения и ожидают естественную остановку сердца в течение 1–2 часов. Если в этот срок сердце не останавливается — органы не изымаются. Однако в ряде случаев, по данным журналистов, врачи начинали операции, несмотря на то, что пациент еще подавал признаки жизни.

Статистика и тревожные примеры

Как отмечает NYT, количество подобных случаев растет по мере того, как этот метод используется все чаще. В 2024 году почти треть всех донорских органов в США — около 20 000 — были получены именно после остановки кровообращения. Это почти в три раза больше, чем пять лет назад.

Среди зафиксированных случаев — истории, когда пациент начинал двигаться, дышать или проявлять другие признаки жизни уже после отключения от аппаратов, но до начала операции. Некоторые специалисты считают это грубым нарушением медицинской этики и поводом для серьезного пересмотра действующих протоколов.

Этические вопросы и давление на медперсонал

Медики признаются, что система трансплантации в США испытывает сильное давление — спрос на органы значительно превышает предложение. Это подталкивает больницы к активному использованию всех доступных способов получения донорского материала, включая более спорные с этической точки зрения.

По мнению экспертов, описанная практика может подорвать доверие общества к институту донорства и вызвать опасения у потенциальных доноров и их семей.

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