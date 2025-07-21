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21.07.2025, 12:53

Похудение стало фатальным: история жизни и смерти самого крупного ребёнка в мире

Новости Мира 0 1 448

Джамбулат Хатохов с самого рождения поражал своими размерами. Уже в младенчестве он существенно опережал сверстников по весу: в возрасте одного года мальчик весил 17 килограммов. Родные называли его настоящим кабардинским богатырём, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Громкая слава: рекорды, телевидение и признание

В начале 2000-х Джамбулат стал героем телешоу «Большая стирка». Тогда зрители были шокированы тем, что трёхлетний ребёнок весит 48 килограммов. Однако его мать, Нелли Хатохова, настаивала: сын не страдает перееданием, он просто "растёт не по дням, а по часам".

В этом же возрасте мальчик вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире. Его невероятные физические данные сделали его знаменитым — особенно на родине, в Кабардино-Балкарии, где Джамбулат начал заниматься сумо.

Путь в сумо и внимание из Японии

К 17 годам Хатохов весил уже 230 килограммов. Его фигура и физическая сила вызвали интерес даже у представителей японского мира сумо. Молодого человека приглашали в Японию, где ему прочили карьеру профессионального борца. Он дважды побывал там, однако мать так и не решилась отпустить сына жить за границей. Позднее женщина призналась: возможно, тогда у Джамбулата сложилась бы другая, более счастливая жизнь.

Попытка изменить судьбу: тренировки, диета и тестостерон

Желая нормализовать вес, молодой человек самостоятельно составил план питания и физических нагрузок. Ему удалось сбросить около 70 килограммов. Однако, стремясь ускорить процесс, Джамбулат обратился к медику, который посоветовал ему приём тестостерона.

Фатальные последствия: смерть на фоне осложнений

Бесконтрольное употребление гормонов привело к тяжёлым осложнениям. У юноши развились лёгочная, сердечная и почечная недостаточности. Он провёл два дня в реанимации, после чего его сердце остановилось 29 декабря 2020 года. Джамбулату было всего 21 год.

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