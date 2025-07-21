Алиев публично занял сторону Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал громкое заявление в поддержку Украины, открыто осудив действия России и охарактеризовав их как оккупацию. Об этом сообщает портал Life.Ru . Выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди, Алиев подчеркнул, что позиция Азербайджана по аналогичным вопросам всегда была принципиальной, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»

«Никогда не соглашайтесь на оккупацию. Это главный совет. Мы придерживались именно такого пути», — заявил азербайджанский лидер, обращаясь к украинской аудитории.

Пример Азербайджана: «Мы вернули свои земли»

В качестве примера Алиев привел ситуацию с Нагорным Карабахом, контроль над которым Баку восстановил военным путем. По его словам, Азербайджан никогда не смирялся с потерей своих территорий и в итоге добился справедливости, действуя решительно.

Таким образом, он фактически предложил Украине следовать похожей стратегии и не идти на уступки в вопросах территориальной целостности.

Обострение в отношениях с Москвой

Заявление прозвучало на фоне ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном. Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало о переходе конфликта между двумя странами на новый уровень после того, как Ильхам Алиев инициировал подачу иска в международные суды. Поводом для этого стало крушение самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года, в котором Баку усматривает российскую вину.

Алиев раскритиковал позицию российских следователей

Президент Азербайджана также выразил недовольство ходом расследования со стороны России. Он сообщил, что генеральный прокурор Азербайджана неоднократно направлял запросы главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, однако получал в ответ лишь формальную отписку — «следствие продолжается». Алиев назвал такую позицию контрпродуктивной и отметил, что отсутствие конкретики лишь усугубляет ситуацию.