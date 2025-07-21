Названы неожиданные причины высокого давления

Многие факторы, провоцирующие гипертонию, давно известны: лишний вес, курение, алкоголь, избыток соли, стресс и хроническое недосыпание. Однако существуют менее очевидные причины, которые часто остаются без внимания. О них рассказал изданию Today терапевт и преподаватель медицины Калифорнийского университета Акшай Сайал, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Одной из недооценённых причин высокого давления врач называет синдром обструктивного апноэ сна. Это состояние сопровождается храпом и периодическими остановками дыхания во сне. При апноэ снижается уровень кислорода в крови, что заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальное кровоснабжение органов. Постоянная нагрузка на миокард может вызывать устойчивое повышение артериального давления.
Привычка злоупотреблять сладким также может спровоцировать гипертонию. По словам доктора Сайала, продукты с высоким содержанием сахара и углеводов задерживают жидкость в организме. Это увеличивает объем циркулирующей крови и повышает нагрузку на сосудистую систему. К тому же плохое состояние сосудов часто сопровождает сахарный диабет, что дополнительно усугубляет ситуацию.
Нередко причиной гипертонии становятся широко применяемые обезболивающие средства — особенно нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, диклофенак, кетопрофен и напроксен. Эти препараты могут способствовать задержке воды и натрия в организме, тем самым увеличивая давление на стенки сосудов.
Еще одним фактором риска высокого давления является хроническое одиночество. Доктор Сайал подчёркивает, что социальная изоляция способствует усилению стресса, а стресс, в свою очередь, напрямую влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Чем ниже качество социальных связей, тем выше вероятность гипертонии.
Специалист рекомендует регулярно проверять давление, особенно если в жизни присутствуют перечисленные факторы. Важно обращать внимание не только на очевидные угрозы, но и на менее заметные привычки и состояния, способные влиять на здоровье сердца.
Комментарии0 комментарий(ев)