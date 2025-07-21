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21.07.2025, 16:15

Названы неожиданные причины высокого давления

Новости Мира 0 524

Многие факторы, провоцирующие гипертонию, давно известны: лишний вес, курение, алкоголь, избыток соли, стресс и хроническое недосыпание. Однако существуют менее очевидные причины, которые часто остаются без внимания. О них рассказал изданию Today терапевт и преподаватель медицины Калифорнийского университета Акшай Сайал, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Апноэ сна: «ночной» фактор риска

Одной из недооценённых причин высокого давления врач называет синдром обструктивного апноэ сна. Это состояние сопровождается храпом и периодическими остановками дыхания во сне. При апноэ снижается уровень кислорода в крови, что заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальное кровоснабжение органов. Постоянная нагрузка на миокард может вызывать устойчивое повышение артериального давления.

Сахар и сладости: опасность на десерт

Привычка злоупотреблять сладким также может спровоцировать гипертонию. По словам доктора Сайала, продукты с высоким содержанием сахара и углеводов задерживают жидкость в организме. Это увеличивает объем циркулирующей крови и повышает нагрузку на сосудистую систему. К тому же плохое состояние сосудов часто сопровождает сахарный диабет, что дополнительно усугубляет ситуацию.

Обезболивающие препараты: скрытая угроза

Нередко причиной гипертонии становятся широко применяемые обезболивающие средства — особенно нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, диклофенак, кетопрофен и напроксен. Эти препараты могут способствовать задержке воды и натрия в организме, тем самым увеличивая давление на стенки сосудов.

Одиночество и изоляция: влияние психоэмоционального состояния

Еще одним фактором риска высокого давления является хроническое одиночество. Доктор Сайал подчёркивает, что социальная изоляция способствует усилению стресса, а стресс, в свою очередь, напрямую влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Чем ниже качество социальных связей, тем выше вероятность гипертонии.

Что делать?

Специалист рекомендует регулярно проверять давление, особенно если в жизни присутствуют перечисленные факторы. Важно обращать внимание не только на очевидные угрозы, но и на менее заметные привычки и состояния, способные влиять на здоровье сердца.

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