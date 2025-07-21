Певица Слава поразила публику необычным нарядом из Чебурашек

Певица Слава вышла на публику в платье из Чебурашек. Фото опубликованы в Instagram, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Неординарный образ

45-летняя исполнительница появилась на мероприятии в миниатюрном черном платье со шлейфом, декорированным множеством игрушечных Чебурашек. Свой эффектный образ певица дополнила длинными перчатками и крупными серьгами. На ногах у Славы были туфли на высоких каблуках. Завершением яркого выхода стала выразительная укладка и макияж с акцентом на глаза и нежно-розовый блеск для губ.

Звездные гости

Помимо Славы, мероприятие посетили и другие известные личности российского шоу-бизнеса. Среди гостей были замечены Филипп Киркоров, Лолита, Ольга Серябкина, Клава Кока и многие другие знаменитости.

Откровенные признания о стрессе

Накануне мероприятия певица откровенно рассказала в своем Instagram (социальная сеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что испытывает серьезную тревогу из-за напряженного рабочего графика. По словам Славы, плотный график с 18 по 20 июля практически не оставил ей времени на отдых.

Звезда призналась, что испытывает сильный стресс из-за предстоящих перелетов, длительных поездок и концертов. Чтобы справиться с волнением, она вынуждена прибегать к алкоголю.