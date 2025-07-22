Витамин D в жару: нужен ли он организму летом?

Несмотря на летнюю жару и кажущуюся избыточность солнечного света, прием витамина D не стоит прекращать. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог и диетолог Татьяна Гудожникова в интервью «Газете.Ru» , сообщает Lada.kz.

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Почему витамин D особенно важен

По словам специалиста, витамин D занимает особое место среди биологически активных веществ, необходимых для поддержания здоровья. Он участвует в регуляции иммунитета, усвоении кальция и укреплении костей, а его дефицит может привести к серьезным последствиям.

— «Витамин D синтезируется в организме под воздействием ультрафиолетовых лучей. Природа предусмотрела его поступление через солнечный свет. Однако реальность такова, что большинство людей проводят дни в офисах, транспорте и дома, практически не бывая на солнце», — объяснила врач.

Лето — не повод прекращать прием добавок

Гудожникова подчеркнула, что даже летом многим людям не хватает солнечного света для полноценного синтеза витамина D. Особенно это касается тех, кто не уезжает в жаркие страны и не проводит много времени на открытом солнце.

— «Если вы не загораете регулярно, стоит продолжать прием витамина D в дозе от 2000 до 3000 международных единиц в день. В некоторых случаях врач может рекомендовать и более высокую дозировку», — отметила она.

Людям старше 50 — повышенные дозы

Особое внимание витамину D следует уделить людям старше 50 лет. С возрастом способность организма вырабатывать это вещество снижается до 10–15% от нормы.

— «Для пожилых пациентов особенно важно поддерживать уровень витамина D круглый год. Это помогает сохранить здоровье костей, снизить риск падений и укрепить иммунитет», — добавила диетолог.

Поливитамины — решение на каждый день

Даже летом, когда полки рынков полны фруктов, ягод и овощей, врач рекомендует не отказываться от приема витаминов. В условиях повышенной нагрузки на организм полезно дополнительно принимать поливитаминные комплексы.

— «Лучше всего выбирать сбалансированные комплексы, в которых дозировка всех веществ рассчитана с учетом суточной потребности. Это снижает риск передозировки — организм усваивает около 75–80% компонентов, а остальное выводится естественным путем», — пояснила Гудожникова.

Осторожность прежде всего: когда витамины вредны

Врач предупредила, что самостоятельный прием отдельных витаминов может быть опасен. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями и особой чувствительностью организма.

— «Избыток витаминов ничуть не менее опасен, чем их нехватка. Это особенно критично для людей с аутоиммунными нарушениями, склонностью к образованию тромбов или, наоборот, кровоточивостью. Назначение должно исходить только от специалиста после анализа крови», — подчеркнула эксперт.

Главное — стабильность и грамотный подход

Подводя итог, врач подчеркнула: современный образ жизни делает дефицит витамина D весьма распространенным явлением, вне зависимости от сезона. Лето — не повод отказываться от поддерживающей терапии.