Коньяк — не лекарство: врач развенчал популярный миф о «полезных» 30 граммах

В обществе до сих пор бытует мнение, что ежедневная порция коньяка в пределах 30 граммов может приносить организму пользу. Якобы такой ритуал улучшает кровообращение, помогает усвоению витаминов и даже поддерживает иммунитет. Однако медицинская наука и современная наркология с этими утверждениями категорически не согласны, сообщает Lada.kz.

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Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог и президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в интервью «Газете.Ru».

Алкоголь не лечит, а провоцирует проблемы

По словам Исаева, любые заявления о профилактической или лечебной пользе алкоголя не имеют под собой научной базы. Даже небольшое количество спиртного запускает целый каскад изменений в организме, который не идет на пользу здоровью.

«Уже с первых миллилитров алкоголь влияет на работу печени, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы. Особенно страдает центральная нервная система», — пояснил врач.

Он добавил, что даже кратковременное расширение сосудов после приёма алкоголя может обернуться резким их сужением, что опасно для людей с гипертонией и сердечными заболеваниями.

Витамины и алкоголь: несовместимы

Популярный миф о том, что алкоголь помогает усваивать витамин C, также не выдерживает критики.

«Наоборот — этанол ухудшает всасывание витаминов, особенно C, B1, B6 и фолиевой кислоты. Более того, алкоголь раздражает слизистую желудка и может усугубить воспалительные процессы», — подчеркнул нарколог.

Таким образом, употребление коньяка или других спиртных напитков не только не помогает витаминам усваиваться, но и мешает их нормальному обмену в организме.

Эффект расслабления — ловушка для организма

Еще один распространенный аргумент в защиту небольших доз алкоголя — его способность снимать спазмы и напряжение. Однако и здесь врач предупреждает: это временный эффект, за которым может последовать серьёзный вред.

«Да, этанол расслабляет гладкую мускулатуру. Но это не лечение, а временное снятие симптома. И использовать алкоголь в таком качестве — всё равно что тушить пожар бензином», — образно объяснил Исаев.

Он подчеркнул, что такой подход может привести к развитию зависимости и подрыву общего состояния здоровья.

Малые дозы — не гарантия безопасности

Исаев напомнил, что даже «умеренное» и «культурное» потребление спиртного, если оно становится регулярным, значительно повышает риски:

онкологических заболеваний,

сердечно-сосудистых патологий,

психических нарушений,

когнитивного снижения.

Поэтому рассматривать алкоголь в качестве профилактического средства — не только ошибочно, но и опасно.

Вывод: отказываться, а не оправдывать

Мнение о пользе 30 граммов коньяка — не более чем миф, основанный на устаревших представлениях. Современная наука однозначно подтверждает: даже в малых дозах алкоголь наносит вред организму. А попытки оправдать его «лечебное» действие — это путь к зависимости и хроническим болезням.