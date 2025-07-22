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22.07.2025, 09:58

«Спасибо ей»: как Мелания Трамп повлияла на ужесточение позиции США по отношению к России

Новости Мира 0 695

Президент США Дональд Трамп стал более решительно высказываться в адрес России и пошел на обострение риторики из-за ситуации в Украине. Как утверждает конгрессмен-республиканец Дон Бэкон, на позицию главы государства повлияла его супруга, первая леди Мелания Трамп. По словам Бэкона, она ежедневно информирует президента о происходящем на линии фронта и о гуманитарной ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Kent Nishimura/Reuters
Фото: Kent Nishimura/Reuters

Мелания Трамп оказывает влияние на президента в вопросе Украины

«Мелания играет ключевую роль в том, чтобы Трамп понимал последствия происходящего в Украине. Благодаря ей он увидел, что Путин говорит одно, а делает совершенно другое», — подчеркнул конгрессмен в эфире канала NewsNation. Он выразил мнение, что американцы должны быть благодарны первой леди за её участие в информировании президента.

Ультиматум Москве и экономические меры

На фоне усиливающегося давления Дональд Трамп объявил России жесткий ультиматум. Он дал Москве 50 дней на заключение мирного соглашения с Киевом, пригрозив в противном случае введением 100-процентных тарифов на весь российский импорт, включая нефть, газ, металлы и другие ключевые товары.

Кроме того, в случае отказа Кремля от переговоров США намерены ввести вторичные санкции против стран, продолжающих закупать российские энергоносители. Под удар могут попасть Китай, Индия, Турция и другие государства. Эти меры, по мнению Трампа, должны оказать экономическое давление на Россию и заставить её вернуться за стол переговоров.

Об этом плане он сначала рассказал на закрытой встрече с крупными донорами Республиканской партии, а затем подтвердил намерения в интервью американским СМИ. Как пишет агентство Bloomberg, стратегия президента направлена на принуждение Кремля к мирному урегулированию через угрозу экономической изоляции.

Patriot для Украины — за европейские деньги

Хотя Трамп продолжает придерживаться позиции, согласно которой США не должны предоставлять Украине военную помощь за счёт собственного бюджета, он согласился на поставку систем ПВО Patriot. Однако финансовое бремя возьмут на себя европейские союзники. Эту договоренность он достиг в ходе переговоров с лидерами стран ЕС.

Такая схема, как сообщает The Guardian, уже вызвала споры среди стран-членов Евросоюза. В то время как Германия, Польша и государства Балтии поддержали предложение, Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались участвовать в финансировании поставок.

Разногласия в ЕС: кто будет платить за помощь Украине?

По данным Financial Times и Politico, отсутствие единства в ЕС по вопросу финансирования может ослабить согласованность политики НАТО. В Брюсселе растёт тревога, что перекладывание ответственности на Европу приведёт к расколу в рядах союзников и подорвет долгосрочную поддержку Украины.

Один из обсуждаемых вариантов — создание отдельного фонда для закупки американских Patriot. Однако против этой идеи выступают несколько стран, настаивая на использовании существующих структур ЕС и НАТО для распределения военной помощи.

В Берлине и Варшаве опасаются, что инициатива Трампа — это способ дистанцировать США от прямой поддержки Киева, оставив на европейских союзниках как финансовую, так и политическую ответственность за помощь Украине.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Не могу представить, чтобы какому-то другому президенту жена диктовала что ему делать. Совсем шаткое положение у него. А, у Мелони видно своя разведка работает от которой она получает ежедневные данные.))) Смешно!
22.07.2025, 09:45
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