Трагедия в королевской семье: кузину принцев Гарри и Уильяма нашли мертвой

В Великобритании скончалась Рози Рош — кузина принцев Гарри и Уильяма и племянница покойной принцессы Дианы. Как сообщает издание The Sun, 20-летняя девушка была найдена мертвой 14 июля в собственном доме в районе Нортон, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Andrew Boyers/Reuters

20-летняя Рози Рош скончалась при загадочных обстоятельствах

Тело Рози обнаружили ее мать и сестра. По данным СМИ, накануне трагедии она собиралась в путешествие с друзьями.

Рядом с телом нашли оружие

Источники издания утверждают, что рядом с телом девушки находилось огнестрельное оружие. Однако полиция исключила версию насильственной смерти.

В настоящий момент ведется расследование. Коронерский суд начал рассмотрение дела, но слушания были отложены до 25 октября. Официальных заключений по причине смерти пока не представлено.

Семья воздерживается от комментариев

Близкие Рози Рош, а также представитель старшего сына короля Карла III отказались от общения с прессой. Семья предпочла не делиться подробностями произошедшего.

Принц Гарри вновь напомнил о наследии матери

Тем временем стало известно, что 18 июля принц Гарри повторил один из самых известных поступков своей матери — принцессы Дианы. Он прибыл в Анголу, где в бронежилете прошел по минному полю, как это делала его мать в 1997 году.

Акция направлена на поддержку благотворительной организации Halo Trust, занимающейся разминированием территорий, пострадавших от вооруженных конфликтов.