Трагедия в королевской семье: кузину принцев Гарри и Уильяма нашли мертвой

В Великобритании скончалась Рози Рош — кузина принцев Гарри и Уильяма и племянница покойной принцессы Дианы. Как сообщает издание The Sun, 20-летняя девушка была найдена мертвой 14 июля в собственном доме в районе Нортон, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Тело Рози обнаружили ее мать и сестра. По данным СМИ, накануне трагедии она собиралась в путешествие с друзьями.
Источники издания утверждают, что рядом с телом девушки находилось огнестрельное оружие. Однако полиция исключила версию насильственной смерти.
В настоящий момент ведется расследование. Коронерский суд начал рассмотрение дела, но слушания были отложены до 25 октября. Официальных заключений по причине смерти пока не представлено.
Близкие Рози Рош, а также представитель старшего сына короля Карла III отказались от общения с прессой. Семья предпочла не делиться подробностями произошедшего.
Тем временем стало известно, что 18 июля принц Гарри повторил один из самых известных поступков своей матери — принцессы Дианы. Он прибыл в Анголу, где в бронежилете прошел по минному полю, как это делала его мать в 1997 году.
Акция направлена на поддержку благотворительной организации Halo Trust, занимающейся разминированием территорий, пострадавших от вооруженных конфликтов.
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