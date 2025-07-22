Стоматолог рассказал, какой зуб нельзя спасти

Некоторые стоматологические случаи требуют радикальных решений — вплоть до удаления зуба. О ситуациях, при которых зуб считается безнадежным, и о том, как этого избежать, рассказал хирург-имплантолог сети научных стоматологий «Дантистофф» Самвел Баграмян в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz.
Одной из главных причин, по которой зуб становится подвижным и подлежит удалению, является потеря костной ткани вокруг его корня. Это часто наблюдается при пародонтите — заболевании, при котором воспаление разрушает ткани, удерживающие зуб.
«Если зуб сильно шатается, он теряет функциональность. Зафиксировать его уже невозможно, и в таких случаях требуется удаление», — пояснил Баграмян.
Еще одним признаком, указывающим на безнадежность зуба, является постоянная боль — даже после проведения лечения. Она может быть вызвана глубоким воспалительным процессом в корне, разрушением нерва или образованием кисты.
«Боль может усиливаться при накусывании, в состоянии покоя или ночью. Это всегда сигнал о том, что в тканях зуба происходит что-то серьезное», — отметил врач.
Зуб также подлежит удалению при наличии гнойных воспалений. По словам стоматолога, гнойник — это результат хронической инфекции, которая ищет выход наружу.
«Гнойные процессы могут быть связаны с кистой, гранулемой или абсцессом. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, зуб необходимо удалить», — рассказал Баграмян.
Иногда зуб невозможно сохранить по анатомическим или патологическим причинам. Врач перечислил основные показания для обязательного удаления:
вертикальная трещина корня, не поддающаяся восстановлению;
разрушение коронки и корня более чем на 50%;
наличие кисты и невозможность проведения эффективного лечения каналов;
ретинированные (непрорезавшиеся) или неправильно расположенные зубы мудрости, вызывающие воспаление или мешающие соседним зубам;
травмы, сопровождающиеся переломом корня или коронки;
опухолевые процессы в области зуба или десны.
Если проблемный зуб не удалить вовремя, это может привести к серьезным осложнениям, включая распространение инфекции на соседние ткани и органы. Поэтому при первых же симптомах — боли, подвижности, отечности — необходимо немедленно обратиться к стоматологу.
Чтобы снизить риск серьезных стоматологических проблем, Самвел Баграмян советует придерживаться следующих правил:
чистить зубы дважды в день с использованием правильной техники;
дополнительно использовать зубную нить, ирригатор и ополаскиватель;
посещать стоматолога для профилактического осмотра не реже одного раза в полгода;
проходить профессиональную чистку и, при необходимости, делать рентген или КТ.
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