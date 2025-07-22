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22.07.2025, 15:12

Стоматолог рассказал, какой зуб нельзя спасти

Новости Мира 0 558

Некоторые стоматологические случаи требуют радикальных решений — вплоть до удаления зуба. О ситуациях, при которых зуб считается безнадежным, и о том, как этого избежать, рассказал хирург-имплантолог сети научных стоматологий «Дантистофф» Самвел Баграмян в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz. 

Фото: dsstom.ru
Фото: dsstom.ru

Основная причина — утрата костной опоры

Одной из главных причин, по которой зуб становится подвижным и подлежит удалению, является потеря костной ткани вокруг его корня. Это часто наблюдается при пародонтите — заболевании, при котором воспаление разрушает ткани, удерживающие зуб.

«Если зуб сильно шатается, он теряет функциональность. Зафиксировать его уже невозможно, и в таких случаях требуется удаление», — пояснил Баграмян.

Боль как тревожный симптом

Еще одним признаком, указывающим на безнадежность зуба, является постоянная боль — даже после проведения лечения. Она может быть вызвана глубоким воспалительным процессом в корне, разрушением нерва или образованием кисты.

«Боль может усиливаться при накусывании, в состоянии покоя или ночью. Это всегда сигнал о том, что в тканях зуба происходит что-то серьезное», — отметил врач.

Инфекции и гнойные очаги

Зуб также подлежит удалению при наличии гнойных воспалений. По словам стоматолога, гнойник — это результат хронической инфекции, которая ищет выход наружу.

«Гнойные процессы могут быть связаны с кистой, гранулемой или абсцессом. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, зуб необходимо удалить», — рассказал Баграмян.

Когда удаление неизбежно

Иногда зуб невозможно сохранить по анатомическим или патологическим причинам. Врач перечислил основные показания для обязательного удаления:

  • вертикальная трещина корня, не поддающаяся восстановлению;

  • разрушение коронки и корня более чем на 50%;

  • наличие кисты и невозможность проведения эффективного лечения каналов;

  • ретинированные (непрорезавшиеся) или неправильно расположенные зубы мудрости, вызывающие воспаление или мешающие соседним зубам;

  • травмы, сопровождающиеся переломом корня или коронки;

  • опухолевые процессы в области зуба или десны.

Почему нельзя затягивать с визитом к врачу

Если проблемный зуб не удалить вовремя, это может привести к серьезным осложнениям, включая распространение инфекции на соседние ткани и органы. Поэтому при первых же симптомах — боли, подвижности, отечности — необходимо немедленно обратиться к стоматологу.

Как сохранить здоровье зубов

Чтобы снизить риск серьезных стоматологических проблем, Самвел Баграмян советует придерживаться следующих правил:

  • чистить зубы дважды в день с использованием правильной техники;

  • дополнительно использовать зубную нить, ирригатор и ополаскиватель;

  • посещать стоматолога для профилактического осмотра не реже одного раза в полгода;

  • проходить профессиональную чистку и, при необходимости, делать рентген или КТ.

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