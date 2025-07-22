Мужчина сбросил 72 килограмма и раскрыл секрет похудения

25-летний Финли Тайсон из британского города Ашби-де-ла-Зоуч весил 171,5 килограмма и страдал от своей зависимости к сладкому, газировке и фастфуду. К декабрю 2023 года он понял: ситуация выходит из-под контроля. Поводом пересмотреть образ жизни стало расставание с девушкой — молодой человек признался, что считал себя обузой из-за лишнего веса и низкой самооценки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
«Я сдерживал ее из-за неуверенности и того, как выглядел», — рассказал Тайсон.
Финли признается, что больше всего ему не хватало сладкого: шоколада, сладкой газировки и готовых блюд. Именно на отказ от этих продуктов ушло больше всего сил. Он начал с постепенного исключения сахара и переработанных продуктов из рациона, уделяя особое внимание наращиванию мышц и увеличению физической активности.
«Я с ума схожу по сладкому, так что отказаться от газировки и фастфуда было особенно тяжело», — говорит он.
В стремлении к здоровью Тайсон ввел в свою жизнь четкий распорядок:
начал заниматься в спортзале шесть раз в неделю;
перешел на интервальное голодание;
полностью заменил сладкие напитки на диетические;
перестал есть во второй половине дня;
стал сам готовить полезную еду вместо фастфуда.
Он отметил, что иногда позволяет себе небольшие поблажки, но теперь умеет держать баланс между удовольствием и контролем.
За два с половиной года Финли похудел со 171,5 до 99 килограммов. Но, по его словам, самый важный результат — это не число на весах, а психологическое преображение.
«Я боялся смотреть в зеркало, постоянно носил мешковатую одежду. Сейчас я намного увереннее, и мои отношения с окружающими, как и качество жизни в целом, значительно улучшились», — делится он.
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