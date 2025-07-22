МИД Польши призвал сограждан покинуть Россию: названы причины

Министерство иностранных дел Польши официально обратилось к своим гражданам, находящимся в России, с настоятельной рекомендацией покинуть территорию этой страны. Сообщение об этом размещено на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Польские власти подчеркнули, что совет уехать касается всех поляков, за исключением тех, чьи жизненные обстоятельства делают отъезд невозможным.
«Мы рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покинуть ее территорию доступными средствами, за исключением тех случаев, когда их личные, семейные или рабочие обстоятельства требуют от них остаться в стране», — говорится в сообщении МИД.
Особое внимание в заявлении уделяется гражданам Польши, имеющим также российское гражданство. Ведомство напомнило, что на территории РФ такие люди автоматически рассматриваются исключительно как россияне и подпадают под все законы и обязанности, распространяющиеся на граждан России.
Это не первое предостережение польских властей. 18 июля польский МИД порекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Россию. Причинами стали:
сокращение числа консульских сотрудников в РФ;
продолжающийся военный конфликт в Украине;
официальное признание Польши недружественным государством российским руководством.
Заявление МИД отражает ухудшение польско-российских отношений, а также стремление Варшавы минимизировать риски для своих граждан на фоне растущего политического и военного напряжения в регионе.
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