МИД Польши призвал сограждан покинуть Россию: названы причины

Министерство иностранных дел Польши официально обратилось к своим гражданам, находящимся в России, с настоятельной рекомендацией покинуть территорию этой страны. Сообщение об этом размещено на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Рекомендация покинуть Россию — не для всех, но почти для всех

Польские власти подчеркнули, что совет уехать касается всех поляков, за исключением тех, чьи жизненные обстоятельства делают отъезд невозможным.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покинуть ее территорию доступными средствами, за исключением тех случаев, когда их личные, семейные или рабочие обстоятельства требуют от них остаться в стране», — говорится в сообщении МИД.

Внимание к обладателям двойного гражданства

Особое внимание в заявлении уделяется гражданам Польши, имеющим также российское гражданство. Ведомство напомнило, что на территории РФ такие люди автоматически рассматриваются исключительно как россияне и подпадают под все законы и обязанности, распространяющиеся на граждан России.

Ранее МИД уже предупреждал: в Россию ехать не стоит

Это не первое предостережение польских властей. 18 июля польский МИД порекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Россию. Причинами стали:

сокращение числа консульских сотрудников в РФ;

продолжающийся военный конфликт в Украине;

официальное признание Польши недружественным государством российским руководством.

Усиление дипломатической напряженности

Заявление МИД отражает ухудшение польско-российских отношений, а также стремление Варшавы минимизировать риски для своих граждан на фоне растущего политического и военного напряжения в регионе.