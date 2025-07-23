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22.07.2025, 20:43

Ученые узнали, когда аллергия может защитить от рака легких

Новости Мира 0 454

Исследование американских ученых выявило любопытную закономерность: у людей с определенными видами аллергий вероятность заболеть раком легких может быть ниже. Результаты анализа опубликованы в научном журнале Frontiers in Medicine, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Budimir Jevtic/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Budimir Jevtic/Shutterstock/FOTODOM

Анализ охватил миллионы людей

Группа исследователей провела метаанализ десяти крупных научных работ, в совокупности охвативших более 3,8 миллиона человек. Целью было выяснить, как разные формы аллергии влияют на риск развития рака легких. Из исследования намеренно исключили бронхиальную астму, так как она уже доказанно связана с повышенным риском рака, и могла бы исказить картину.

Аллергический ринит снижает риск на четверть

Самые убедительные данные были получены в отношении аллергического ринита — воспаления слизистой носа, вызванного воздействием аллергенов. У людей с таким диагнозом риск развития рака легких оказался на 26% ниже, чем у тех, кто не страдает ринитом.

Экзема защищает мужчин, а у женщин эффект сложнее

У мужчин неожиданно выявился еще один защитный фактор — экзема, хроническое воспалительное заболевание кожи. У женщин результаты оказались менее однозначными: в целом предрасположенность к аллергии снижала риск онкологии, однако сам по себе аллергический ринит статистически значимого влияния не показал.

Иммунитет против рака: возможные объяснения

Ученые полагают, что объяснение феномена может заключаться в гиперактивности иммунной системы. При аллергических реакциях организм вырабатывает особый тип антител — иммуноглобулины класса E (IgE). Эти молекулы не только борются с аллергенами, но и могут способствовать уничтожению раковых клеток на ранней стадии.

Не всё однозначно: нужны дополнительные исследования

Тем не менее, существует и альтернативное мнение: хроническая стимуляция иммунитета может приводить к повреждению клеток и мутациям, способствующим раку. Поэтому авторы подчеркивают: нужны дальнейшие научные работы, чтобы точнее понять, как аллергия влияет на развитие злокачественных опухолей и можно ли использовать эти данные для профилактики.

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