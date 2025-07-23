Стал известен неожиданный вред газированных напитков

Израильские исследователи обнаружили, что газированные напитки с сахаром способны нарушать работу иммунной системы через влияние на микробиом кишечника. Новое исследование показало, что регулярное употребление таких напитков запускает генетические изменения в бактериях, отвечающих за защиту организма от воспалений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

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Как газировка влияет на микрофлору кишечника

Ученые из Техниона — Израильского технологического института — сосредоточили внимание на бактерии Bacteroides thetaiotaomicron, которая играет ключевую роль в поддержании здоровья кишечника. Эта бактерия помогает защищать организм от воспалительных процессов и вредоносных патогенов.

Однако под действием сахара, содержащегося в сладких газированных напитках, в ДНК бактерии происходят изменения — так называемые инверсии. Эти перестройки нарушают нормальное функционирование микробиома и могут спровоцировать:

усиление воспалительных маркеров;

сбои в работе Т-клеток — важных компонентов иммунной защиты;

изменение уровня цитокинов — белков, регулирующих иммунные реакции;

повышение проницаемости кишечной стенки, что увеличивает риск проникновения вредных веществ в организм.

Негативные эффекты можно обратить

Исследование включало эксперименты как на клетках и животных, так и на людях. Результаты показали, что организм реагирует на изменения в рационе почти мгновенно. Однако есть и хорошая новость: негативные эффекты не носят необратимый характер.

После отказа от сахара бактерии восстанавливали первоначальную структуру ДНК, а иммунная система вновь начинала работать в обычном режиме. Это подтверждает высокую чувствительность микробиома к составу питания.

Что это значит для здоровья

Авторы работы подчеркивают: питание — один из важнейших факторов, влияющих на иммунную систему. Сладкая газировка может незаметно подрывать здоровье, нарушая тонкий баланс между микробиомом и иммунитетом.

В долгосрочной перспективе такие исследования помогут вырабатывать персональные рекомендации по питанию, позволяющие минимизировать риск воспалительных заболеваний и укрепить естественные защитные механизмы организма.