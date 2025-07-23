Названа самая неверная категория людей

Психолог Лара Феррейро в интервью испанскому изданию El Español заявила, что наиболее склонными к изменам являются состоятельные люди. По её словам, высокий уровень дохода и наличие власти создают у человека ощущение безнаказанности. Именно это чувство, считает эксперт, нередко толкает людей на предательство в отношениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

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«Самые неверные — это те, у кого много денег и влияния. Когда у человека появляется богатство, у него растёт и уверенность в том, что ему всё позволено», — пояснила она.

Женщины догоняют мужчин по уровню неверности

Если раньше главными нарушителями супружеской верности считались мужчины, то сегодня, по наблюдениям Феррейро, ситуация выравнивается. Женщины всё чаще оказываются в числе тех, кто изменяет. Основная причина — неудовлетворённость интимной стороной отношений с партнёром.

Коллеги — частые объекты измен

Феррейро также поделилась статистикой: в 60 процентах случаев измена происходит с коллегой по работе. Служебные романы, по её словам, остаются одними из самых распространённых форм неверности, особенно в условиях постоянного взаимодействия и эмоциональной близости, возникающей в профессиональной среде.