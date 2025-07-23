Опасность для миллиардов: вирус чикунгунья снова распространяется по миру

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к срочным мерам по сдерживанию вспышек вируса чикунгунья — инфекции, передающейся через укусы комаров. Специалисты опасаются повторения глобальной эпидемии 20-летней давности. В 2025 году вирус снова активизировался в регионе Индийского океана и начал распространяться на Европу и другие континенты, сообщает Lada.kz со ссылкой на USNews.
«Мы наблюдаем повторение истории», — заявила Диана Рохас Альварес, представитель ВОЗ. — «То, что произошло в 2004–2005 годах, вновь разворачивается у нас на глазах».
Согласно оценкам ВОЗ, около 5,6 миллиарда человек, проживающих в 119 странах, находятся в зонах риска заражения чикунгуньей. Вирус вызывает высокую температуру, резкую боль в суставах, а в некоторых случаях — долговременную нетрудоспособность.
Особенно пострадали острова Индийского океана, уже переживавшие аналогичную вспышку два десятилетия назад. Среди них:
Реюньон — вирусом заражён примерно каждый третий житель;
Майотта;
Маврикий.
На фоне вспышки в регионе Индийского океана вирус проник в соседние страны:
Мадагаскар,
Сомали,
Кения.
Чикунгунья также проявила эпидемическую активность в Юго-Восточной Азии, включая Индию.
Особую тревогу у медиков вызывает ситуация в Европе. С 1 мая во Франции зафиксировано около 800 завозных случаев заражения. В 12 южных регионах страны выявлены местные очаги, когда заражение происходило от комаров на месте, без выезда в эндемичные зоны. Кроме того, на прошлой неделе первый случай был зафиксирован в Италии.
Чикунгунья — вирусное заболевание, не имеющее специфического лечения. Основной путь передачи — укусы комаров вида Aedes, в том числе "тигровых" комаров, которые также распространяют денге и вирус Зика.
Так как комары активны в дневное время, врачи рекомендуют:
Использовать репелленты,
Носить одежду с длинными рукавами,
Избегать скоплений воды — мест размножения комаров.
ВОЗ подчёркивает: без активных мер по профилактике мир может столкнуться с масштабной эпидемией.
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