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23.07.2025, 12:45

Опасность для миллиардов: вирус чикунгунья снова распространяется по миру

Новости Мира 0 491

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к срочным мерам по сдерживанию вспышек вируса чикунгунья — инфекции, передающейся через укусы комаров. Специалисты опасаются повторения глобальной эпидемии 20-летней давности. В 2025 году вирус снова активизировался в регионе Индийского океана и начал распространяться на Европу и другие континенты, сообщает Lada.kz со ссылкой на USNews.

Фото: freepic.com
Фото: freepic.com

«Мы наблюдаем повторение истории», — заявила Диана Рохас Альварес, представитель ВОЗ. — «То, что произошло в 2004–2005 годах, вновь разворачивается у нас на глазах».

Под угрозой более 100 стран

Согласно оценкам ВОЗ, около 5,6 миллиарда человек, проживающих в 119 странах, находятся в зонах риска заражения чикунгуньей. Вирус вызывает высокую температуру, резкую боль в суставах, а в некоторых случаях — долговременную нетрудоспособность.

Особенно пострадали острова Индийского океана, уже переживавшие аналогичную вспышку два десятилетия назад. Среди них:

  • Реюньон — вирусом заражён примерно каждый третий житель;

  • Майотта;

  • Маврикий.

Расширение географии: вирус добрался до Африки и Европы

На фоне вспышки в регионе Индийского океана вирус проник в соседние страны:

  • Мадагаскар,

  • Сомали,

  • Кения.

Чикунгунья также проявила эпидемическую активность в Юго-Восточной Азии, включая Индию.

Особую тревогу у медиков вызывает ситуация в Европе. С 1 мая во Франции зафиксировано около 800 завозных случаев заражения. В 12 южных регионах страны выявлены местные очаги, когда заражение происходило от комаров на месте, без выезда в эндемичные зоны. Кроме того, на прошлой неделе первый случай был зафиксирован в Италии.

Что такое чикунгунья и как защититься

Чикунгунья — вирусное заболевание, не имеющее специфического лечения. Основной путь передачи — укусы комаров вида Aedes, в том числе "тигровых" комаров, которые также распространяют денге и вирус Зика.

Так как комары активны в дневное время, врачи рекомендуют:

  • Использовать репелленты,

  • Носить одежду с длинными рукавами,

  • Избегать скоплений воды — мест размножения комаров.

ВОЗ подчёркивает: без активных мер по профилактике мир может столкнуться с масштабной эпидемией.

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