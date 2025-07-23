Невидимая угроза: чем опасно не мыть бананы перед едой

Многие уверены, что бананы не требуют мытья, ведь их кожура несъедобна. Однако пищевой технолог Тамика Симс в беседе с изданием Mirror опровергла это распространенное заблуждение. Она подчеркнула, что фрукты с толстой кожурой, такие как бананы, также следует промывать под проточной водой перед употреблением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: itaci/Shutterstock/FOTODOM

Почему это важно

На кожуре могут накапливаться пыль, грязь, остатки химикатов и болезнетворные микроорганизмы. При очистке эти загрязнения легко попадают на руки, нож и сам плод, а значит — и в организм человека. Даже кратковременный контакт с зараженной поверхностью может привести к серьезным последствиям.

«Даже если кажется, что это лишнее, бананы нужно мыть. Это вопрос безопасности», — отметила Симс.

Чем это грозит

Пренебрежение элементарной гигиеной может закончиться пищевыми инфекциями. Среди наиболее опасных бактерий, которые могут попасть в организм, эксперт называет:

Сальмонеллу — вызывает жар, боли в животе, диарею и рвоту. Особенно опасна для детей и пожилых, возможна госпитализация.

Кишечную палочку — некоторые штаммы провоцируют тяжёлые желудочно-кишечные расстройства, в редких случаях — поражение почек и развитие гемолитико-уремического синдрома.

Листерию — может быть крайне опасной для беременных женщин, поскольку чревата выкидышами, преждевременными родами и внутриутробной гибелью плода.

Не только бактерии: химия и аллергены

Помимо микробов, на кожуре могут оставаться следы пестицидов и прочих агрохимикатов. Их воздействие может быть кумулятивным и со временем провоцировать:

нарушения развития у детей (в том числе аутизм),

онкологические заболевания,

гипертонию и диабет,

нейродегенеративные расстройства, включая деменцию.

Что ещё может быть на кожуре

Симс также отметила, что на фруктах нередко можно обнаружить частицы грязи, песка, фекалий животных, а иногда даже насекомых. Всё это может остаться на руках или столовых приборах, если фрукт не промыть перед очисткой.