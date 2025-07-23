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23.07.2025, 16:11

Самое опасное новолуние года: чем грозит ночь Розовой Луны 24 июля?

Новости Мира 0 567

24 июля 2025 года произойдет уникальное астрологическое событие — новолуние, приуроченное к переходу Луны из созвездия Рака в созвездие Льва. Это редкий и мощный момент, когда сталкиваются энергии двух стихий — Воды и Огня. Астрологи и эзотерики уверяют: равнодушным не останется никто, сообщает Lada.kz со ссылкой на life.ru.

Фото: 5-tv.ru
Фото: 5-tv.ru

Смена знаков: от тихого Рака к пламенному Льву

Новолуние начнётся в 02:50 по времени Астаны, когда Луна будет находиться в чувствительном знаке Рака — символе домашнего уюта, эмоций и самопознания. Эта энергия продлится до 21:17, после чего небесное тело перейдёт в огненного Льва — знак амбиций, яркости и самовыражения.

Такой переход от созерцательной и внутренне ориентированной энергии к напористой и публичной может вызвать у многих внутренний конфликт или эмоциональные качели. Это время, когда стоит особенно бережно отнестись к себе.

Как себя вести 24 июля: рекомендации на день

Утро и день (до 15:00): интуиция и тишина

Первая половина дня идеально подходит для:

  • Рефлексии и самоанализа — попробуйте вести дневник, поразмышляйте о прошедшем месяце.

  • Работы с желаниями — визуализация, создание карты мечт, постановка целей.

  • Душевного уединения — отдых в тишине, принятие ванны, прогулки в одиночестве.

  • Заботы о доме — уборка, приготовление любимой еды, возвращение к воспоминаниям через старые фото и письма.

Что не рекомендуется:

  • Публичные выступления

  • Принятие судьбоносных решений

  • Эмоциональные разговоры

Вечер (после 21:00): уверенность и креатив

С наступлением вечернего периода энергия заметно сменится. Это время для:

  • Самовыражения — творите, фотографируйтесь, делитесь идеями.

  • Планирования — стройте карьерные цели и размышляйте о будущем.

  • Социальной активности — встречайтесь, заводите знакомства, вдохновляйтесь общением.

  • Праздничного настроения — зажгите свечи, украсьте пространство, похвалите себя за достижения.

Что категорически нельзя делать в день Розовой Луны

Сила двух стихий — Воды и Огня — делает этот день особенно уязвимым к ошибкам и импульсам. Чтобы не навредить себе, избегайте:

  • Импульсивных решений на эмоциях (особенно в первой половине дня)

  • Ссор и конкуренции из-за амбиций (во второй половине дня)

  • Критики — себя и окружающих

  • Непродуманных трат и сомнительных покупок

  • Резких перемен внешности

  • Обещаний, которые не сможете сдержать

Энергия перехода: как прожить день с пользой

24 июля — это не просто начало нового лунного цикла. Это день, когда сгорает старое и закладывается новое. Сочетание интуитивной водной энергии Рака и активной огненной энергии Льва даёт возможность соединить мечты с действиями, эмоции — с конкретикой, а внутреннее — с внешним.

Чтобы использовать потенциал дня:

  • Будьте осознанны в поступках

  • Прислушивайтесь к своим эмоциям, но не позволяйте им управлять вами

  • Выражайте себя творчески и честно

  • Фокусируйтесь на гармонии — внутри и снаружи

Итог: день трансформации и силы

Новолуние 24 июля — это возможность перезагрузки и мощный импульс для перемен. Если прожить этот день в согласии с лунными ритмами, без лишней суеты и с вниманием к себе, он может стать началом нового этапа в жизни — более яркого, уверенного и наполненного.

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