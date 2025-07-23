Зубная паста Colgate под запретом: что стало причиной скандала

Известный бренд зубной пасты Colgate оказался в центре международного скандала. Сразу в нескольких странах продукция популярной линейки Total Active Prevention Clean Mint вызвала негативную реакцию у потребителей, что повлекло за собой запреты на продажу и распространение товара, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

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Аргентина полностью запретила пасту Colgate

Недавно аргентинские власти приняли официальное решение — запретить не только продажу, но и рекламу, а также распространение зубной пасты Colgate на территории страны. Поводом стали многочисленные жалобы граждан на побочные эффекты, которые возникали после использования продукта.

По информации местных СМИ, речь идет о линейке Colgate Total Active Prevention Clean Mint. Пользователи жаловались на появление волдырей, язв и сильное жжение в полости рта. Некоторые отмечали болезненные ощущения уже после нескольких применений.

Когда количество официальных обращений достигло 19, власти приняли решение о запрете. Об этом сообщила пресс-служба аргентинского правительства.

До этого пасту уже запретили в Бразилии

Примечательно, что подобный случай произошел ранее в Бразилии. Там пасту Colgate также запретили из-за жалоб потребителей на схожие симптомы. Производитель пытался обжаловать решение властей, но впоследствии отозвал свою апелляцию и приостановил продажи на территории страны.

Реакция в России: за ситуацией следит Роспотребнадзор

В России ситуация с Colgate тоже не осталась без внимания. После бразильского инцидента Роспотребнадзор начал мониторинг обращений от граждан, у которых могли возникнуть неприятные ощущения при использовании продукции этой марки.

Хотя пока официальных запретов в России не вводилось, контроль за качеством и безопасностью зубных паст ужесточился. Ведомство отслеживает жалобы, чтобы оперативно реагировать в случае появления аналогичных симптомов у россиян.

Как реагирует компания Colgate

На момент публикации материала реакция Colgate на запрет в Аргентине остается неизвестной. В случае с Бразилией компания сначала оспаривала запрет, но затем отказалась от борьбы и свернула деятельность на рынке.

Пока не ясно, станет ли компания отзывать продукцию с других рынков или проведет внутреннее расследование. Покупателям Colgate в других странах рекомендуется быть внимательными к своему самочувствию при использовании пасты и при необходимости обращаться к специалистам.