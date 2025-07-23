18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
531.96
622.45
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.07.2025, 17:22

Зубная паста Colgate под запретом: что стало причиной скандала

Новости Мира 0 602

Известный бренд зубной пасты Colgate оказался в центре международного скандала. Сразу в нескольких странах продукция популярной линейки Total Active Prevention Clean Mint вызвала негативную реакцию у потребителей, что повлекло за собой запреты на продажу и распространение товара, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: dreamstime.com
Фото: dreamstime.com

Аргентина полностью запретила пасту Colgate

Недавно аргентинские власти приняли официальное решение — запретить не только продажу, но и рекламу, а также распространение зубной пасты Colgate на территории страны. Поводом стали многочисленные жалобы граждан на побочные эффекты, которые возникали после использования продукта.

По информации местных СМИ, речь идет о линейке Colgate Total Active Prevention Clean Mint. Пользователи жаловались на появление волдырей, язв и сильное жжение в полости рта. Некоторые отмечали болезненные ощущения уже после нескольких применений.

Когда количество официальных обращений достигло 19, власти приняли решение о запрете. Об этом сообщила пресс-служба аргентинского правительства.

До этого пасту уже запретили в Бразилии

Примечательно, что подобный случай произошел ранее в Бразилии. Там пасту Colgate также запретили из-за жалоб потребителей на схожие симптомы. Производитель пытался обжаловать решение властей, но впоследствии отозвал свою апелляцию и приостановил продажи на территории страны.

Реакция в России: за ситуацией следит Роспотребнадзор

В России ситуация с Colgate тоже не осталась без внимания. После бразильского инцидента Роспотребнадзор начал мониторинг обращений от граждан, у которых могли возникнуть неприятные ощущения при использовании продукции этой марки.

Хотя пока официальных запретов в России не вводилось, контроль за качеством и безопасностью зубных паст ужесточился. Ведомство отслеживает жалобы, чтобы оперативно реагировать в случае появления аналогичных симптомов у россиян.

Как реагирует компания Colgate

На момент публикации материала реакция Colgate на запрет в Аргентине остается неизвестной. В случае с Бразилией компания сначала оспаривала запрет, но затем отказалась от борьбы и свернула деятельность на рынке.

Пока не ясно, станет ли компания отзывать продукцию с других рынков или проведет внутреннее расследование. Покупателям Colgate в других странах рекомендуется быть внимательными к своему самочувствию при использовании пасты и при необходимости обращаться к специалистам.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…