Запах, который спас жизнь: как британец по аромату узнал о раке мозга

57-летний житель Великобритании обратился к медикам с необычной жалобой: его постоянно преследовал навязчивый запах карамели, исходивший, по его словам, от собственного тела. Мужчина заподозрил у себя серьезное заболевание и прямо заявил врачам, что, возможно, у него рак. Однако его слова вызвали у медиков лишь усмешки — столь нестандартное основание для тревоги показалось им маловероятным, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Тем не менее, мужчину направили на обследование.
Диагноз, подтвердивший догадку
Результаты анализов оказались шокирующими: у пациента действительно обнаружили злокачественную опухоль мозга — глиобластому, одну из самых агрессивных форм рака. Как позже подтвердили его родственники, они тоже чувствовали карамельный запах, исходящий от мужчины, хотя никаких других симптомов болезни у него не наблюдалось.
Столкновение с системой: лечение не помогло
Как сообщает издание Daily Mail, предложенная британской системой здравоохранения терапия не дала результатов. Сейчас семья пациента ведет сбор средств, чтобы обеспечить ему лечение в Германии, где, по их мнению, у него будет больше шансов на выздоровление.
Опасный рак без понятной причины
По данным медицинской статистики, глиобластому ежегодно диагностируют у около 3000 жителей Великобритании и более 12 000 человек в США. При этом ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, какие именно факторы вызывают развитие этой агрессивной опухоли.
Когда стоит бить тревогу: тревожные признаки глиобластомы
Медики предупреждают: существует ряд симптомов, которые могут указывать на возможное наличие глиобластомы. В числе основных:
ухудшение зрения,
онемение рук или ног,
регулярные и сильные головные боли.
При наличии таких признаков важно как можно скорее пройти медицинское обследование.
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