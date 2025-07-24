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23.07.2025, 20:23

Запах, который спас жизнь: как британец по аромату узнал о раке мозга

Новости Мира 0 353

57-летний житель Великобритании обратился к медикам с необычной жалобой: его постоянно преследовал навязчивый запах карамели, исходивший, по его словам, от собственного тела. Мужчина заподозрил у себя серьезное заболевание и прямо заявил врачам, что, возможно, у него рак. Однако его слова вызвали у медиков лишь усмешки — столь нестандартное основание для тревоги показалось им маловероятным, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Тем не менее, мужчину направили на обследование.

Диагноз, подтвердивший догадку

Результаты анализов оказались шокирующими: у пациента действительно обнаружили злокачественную опухоль мозга — глиобластому, одну из самых агрессивных форм рака. Как позже подтвердили его родственники, они тоже чувствовали карамельный запах, исходящий от мужчины, хотя никаких других симптомов болезни у него не наблюдалось.

Столкновение с системой: лечение не помогло

Как сообщает издание Daily Mail, предложенная британской системой здравоохранения терапия не дала результатов. Сейчас семья пациента ведет сбор средств, чтобы обеспечить ему лечение в Германии, где, по их мнению, у него будет больше шансов на выздоровление.

Опасный рак без понятной причины

По данным медицинской статистики, глиобластому ежегодно диагностируют у около 3000 жителей Великобритании и более 12 000 человек в США. При этом ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, какие именно факторы вызывают развитие этой агрессивной опухоли.

Когда стоит бить тревогу: тревожные признаки глиобластомы

Медики предупреждают: существует ряд симптомов, которые могут указывать на возможное наличие глиобластомы. В числе основных:

  • ухудшение зрения,

  • онемение рук или ног,

  • регулярные и сильные головные боли.

При наличии таких признаков важно как можно скорее пройти медицинское обследование.

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