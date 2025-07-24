Симпатичные против страхолюдин: ученые выяснили, кто живет дольше на целых 17%

Группа американских ученых из Университета Аризоны провела масштабное исследование, в ходе которого выяснилось, что привлекательные люди в среднем живут дольше. Объектом анализа стали 8300 выпускников школ штата Висконсин, которым на момент проведения исследования было более 80 лет. Их внешность в юности оценивалась с использованием фотографий и социальных анкет, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com

Сравнив данные, исследователи пришли к поразительному выводу: люди, которых в молодости считали непривлекательными, чаще умирали раньше, чем их более привлекательные сверстники. Разница в средней продолжительности жизни между двумя группами достигала 17%.

Социальные преимущества и психическое здоровье

Авторы исследования объясняют это явление так называемыми "социальными бонусами", которые получают привлекательные люди. Красота способствует формированию уверенности в себе, а это, в свою очередь, снижает уровень стресса. Также у таких людей реже развиваются депрессии и болезни сердца.

Поддержка общества — ключ к долголетию

Исследование также показывает, что внешне привлекательные люди чаще получают социальную поддержку. Они легче находят друзей, чаще продвигаются по карьерной лестнице и чувствуют себя успешными. Все это напрямую влияет на качество и продолжительность жизни.

Публикация в научном журнале

Результаты этого необычного исследования опубликованы в авторитетном издании Social Science & Medicine, что подтверждает научную обоснованность сделанных выводов.