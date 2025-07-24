18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.93
636.71
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.07.2025, 07:35

Симпатичные против страхолюдин: ученые выяснили, кто живет дольше на целых 17%

Новости Мира 0 460

Группа американских ученых из Университета Аризоны провела масштабное исследование, в ходе которого выяснилось, что привлекательные люди в среднем живут дольше. Объектом анализа стали 8300 выпускников школ штата Висконсин, которым на момент проведения исследования было более 80 лет. Их внешность в юности оценивалась с использованием фотографий и социальных анкет, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Сравнив данные, исследователи пришли к поразительному выводу: люди, которых в молодости считали непривлекательными, чаще умирали раньше, чем их более привлекательные сверстники. Разница в средней продолжительности жизни между двумя группами достигала 17%.

Социальные преимущества и психическое здоровье

Авторы исследования объясняют это явление так называемыми "социальными бонусами", которые получают привлекательные люди. Красота способствует формированию уверенности в себе, а это, в свою очередь, снижает уровень стресса. Также у таких людей реже развиваются депрессии и болезни сердца.

Поддержка общества — ключ к долголетию

Исследование также показывает, что внешне привлекательные люди чаще получают социальную поддержку. Они легче находят друзей, чаще продвигаются по карьерной лестнице и чувствуют себя успешными. Все это напрямую влияет на качество и продолжительность жизни.

Публикация в научном журнале

Результаты этого необычного исследования опубликованы в авторитетном издании Social Science & Medicine, что подтверждает научную обоснованность сделанных выводов.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…