Мороженое в жару может стать «спусковым крючком» для инфаркта

Летняя жара традиционно ассоциируется с прохладительными напитками, мороженым и купанием в воде. Однако кардиолог «СМ-Клиника» Ирина Тарасова предупреждает: мороженое в знойную погоду может быть опасным — особенно для людей с сердечно-сосудистыми проблемами. В интервью «Газете.Ru» врач заявила, что холод способен стать триггером для серьезных сердечных нарушений, сообщает Lada.kz.

Фото: Fikimkai/Shutterstock/FOTODOM

Холод — возможный пусковой механизм сердечного приступа

По словам Тарасовой, холодное мороженое, газировка, резкий перепад температуры, прыжок в холодную воду или контрастный душ могут спровоцировать спазм коронарных сосудов. У здорового человека это, как правило, не вызывает последствий. Но у людей с изменениями в сосудах — например, при атеросклерозе — может произойти сужение артерий и, как следствие, ишемия миокарда.

Вазоспастическая стенокардия — что это такое?

Кардиолог пояснила, что в медицине это состояние называют вазоспастической стенокардией. Оно представляет собой кратковременный спазм сосудов, питающих сердце, и может развиться не только под влиянием холода. Среди других провоцирующих факторов:

Курение;

Энергетические напитки;

Стресс;

Гормональные колебания;

Утренний выброс адреналина.

Вазоспастическая стенокардия часто возникает в ранние утренние часы и может быть первым сигналом надвигающейся сердечной патологии.

Кто находится в группе риска?

Ирина Тарасова подчеркнула, что особенно осторожными стоит быть следующим категориям граждан:

Мужчины старше 40 лет;

Женщины в период менопаузы;

Люди с артериальной гипертензией;

Пациенты с сахарным диабетом;

Лица с высоким уровнем холестерина;

Люди с избыточной массой тела;

Курильщики;

Те, кто испытывал боли в груди или страдает от одышки;

Те, у кого в семье были случаи инфаркта или инсульта.

Мороженое как индикатор скрытых проблем

«Мороженое не вызывает инфаркт напрямую, — подчеркнула специалист. — Однако оно может спровоцировать спазм сосудов, что иногда выявляет уже существующие сердечные проблемы. Это повод не игнорировать тревожные сигналы организма и своевременно обратиться к врачу».

Совет от кардиолога: обследоваться регулярно

На прощание Ирина Тарасова призвала всех — вне зависимости от самочувствия — периодически проходить кардиологическое обследование. А при наличии симптомов — не откладывать визит к специалисту. Забота о сердце — залог долголетия, особенно в условиях летнего теплового стресса.