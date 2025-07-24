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24.07.2025, 08:33

Мороженое в жару может стать «спусковым крючком» для инфаркта

Новости Мира 0 468

Летняя жара традиционно ассоциируется с прохладительными напитками, мороженым и купанием в воде. Однако кардиолог «СМ-Клиника» Ирина Тарасова предупреждает: мороженое в знойную погоду может быть опасным — особенно для людей с сердечно-сосудистыми проблемами. В интервью «Газете.Ru» врач заявила, что холод способен стать триггером для серьезных сердечных нарушений, сообщает Lada.kz. 

Фото: Fikimkai/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Fikimkai/Shutterstock/FOTODOM

Холод — возможный пусковой механизм сердечного приступа

По словам Тарасовой, холодное мороженое, газировка, резкий перепад температуры, прыжок в холодную воду или контрастный душ могут спровоцировать спазм коронарных сосудов. У здорового человека это, как правило, не вызывает последствий. Но у людей с изменениями в сосудах — например, при атеросклерозе — может произойти сужение артерий и, как следствие, ишемия миокарда.

Вазоспастическая стенокардия — что это такое?

Кардиолог пояснила, что в медицине это состояние называют вазоспастической стенокардией. Оно представляет собой кратковременный спазм сосудов, питающих сердце, и может развиться не только под влиянием холода. Среди других провоцирующих факторов:

  • Курение;

  • Энергетические напитки;

  • Стресс;

  • Гормональные колебания;

  • Утренний выброс адреналина.

Вазоспастическая стенокардия часто возникает в ранние утренние часы и может быть первым сигналом надвигающейся сердечной патологии.

Кто находится в группе риска?

Ирина Тарасова подчеркнула, что особенно осторожными стоит быть следующим категориям граждан:

  • Мужчины старше 40 лет;

  • Женщины в период менопаузы;

  • Люди с артериальной гипертензией;

  • Пациенты с сахарным диабетом;

  • Лица с высоким уровнем холестерина;

  • Люди с избыточной массой тела;

  • Курильщики;

  • Те, кто испытывал боли в груди или страдает от одышки;

  • Те, у кого в семье были случаи инфаркта или инсульта.

Мороженое как индикатор скрытых проблем

«Мороженое не вызывает инфаркт напрямую, — подчеркнула специалист. — Однако оно может спровоцировать спазм сосудов, что иногда выявляет уже существующие сердечные проблемы. Это повод не игнорировать тревожные сигналы организма и своевременно обратиться к врачу».

Совет от кардиолога: обследоваться регулярно

На прощание Ирина Тарасова призвала всех — вне зависимости от самочувствия — периодически проходить кардиологическое обследование. А при наличии симптомов — не откладывать визит к специалисту. Забота о сердце — залог долголетия, особенно в условиях летнего теплового стресса.

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