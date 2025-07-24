За людьми научились следить через Wi-Fi

Группа исследователей из Италии разработала метод слежения за человеком в помещении с использованием обычного Wi-Fi-сигнала. Работа опубликована на научном портале электронных препринтов arXiv, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Yuya Shino / Reuters

Суть метода заключается в том, что человеческое тело, находясь в зоне действия беспроводного сигнала, изменяет его распространение. Эти искажения можно зафиксировать и интерпретировать с помощью нейросетей, что позволяет не только отследить перемещения человека, но и создать его уникальный биометрический «отпечаток».

WhoFi — слежка без камер и при любом освещении

Предложенный метод получил название WhoFi. По словам авторов, он обладает рядом преимуществ перед традиционными системами видеонаблюдения:

Работает в темноте — отсутствие освещения не мешает фиксировать перемещения;

Проникает сквозь стены — сигнал Wi-Fi не ограничен линией прямой видимости;

Незаметен — в отличие от камер, Wi-Fi-слежка не вызывает подозрений.

«Сигнал Wi-Fi изменяется при прохождении через помещение в зависимости от физических характеристик объектов и людей. Эти искажения можно использовать как уникальный биометрический идентификатор», — пояснили ученые.

Насколько точна технология?

Исследователи сравнили свою разработку с предыдущей аналогичной системой EyeFi, созданной в 2020 году. Тогда точность идентификации составляла около 75%. Новый метод WhoFi, по их утверждению, достиг точности в 95,5%, что делает его потенциально применимым для широкого спектра задач — от безопасности до умного дома.