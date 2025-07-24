Они среди нас: насколько реально встретить своего двойника - ученые шокировали выводами

Недавние научные исследования подтверждают давнюю гипотезу: на Земле у каждого человека могут быть двойники. Причем не один и не два, а десятки тысяч. Как это возможно и почему наш мозг иногда сам «видит» сходство — разбираемся на основе научных данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ultraupdates.com

Исследование: шансы встретить двойника — 1 к 135

В «Судебно-медицинском журнале» были опубликованы результаты исследования, в рамках которого ученые проанализировали около 4 000 человек из антропологической базы данных США (ANSUR).

Исследователи изучали параметры лица и тела — такие как расстояние между зрачками, длина ушей, форма носа и другие характеристики. Согласно полученным данным, вероятность встретить человека с почти идентичной внешностью составляет 1 к 135.

Однако важно понимать, что даже незначительные отличия, неуловимые на первый взгляд, делают каждого человека уникальным. Поэтому говорить о 100-процентном сходстве не совсем корректно — скорее речь идет о «почти двойниках».

Почему мы чаще замечаем чужих двойников, чем своих

Оказывается, людям проще распознать двойника у другого, чем заметить сходство с самим собой. Как сообщает портал el-news.ru, это связано с психологическим восприятием — к собственной внешности мы относимся критичнее, чем к чужой.

Важную роль здесь играет веретенообразная извилина мозга. Именно она отвечает за распознавание лиц. Мозг сравнивает новые визуальные образы с теми, что уже хранятся в памяти. Если данные совпадают — человек считается «знакомым», если нет — «чужим». Но даже эта система не идеальна: каждому знакомо ощущение, когда на улице или в магазине мы ошибочно принимаем незнакомца за друга.

Двойники существуют, потому что ДНК — не бесконечны

По данным Комсомольской правды, внешнее сходство объясняется ограниченным количеством возможных комбинаций ДНК. Генетическая информация, хоть и разнообразна, не бесконечна. Именно это ограничение и приводит к повторению определенных черт лица у разных людей по всему миру.

Так, в мире существует множество людей с похожими скулами, формой глаз или подбородком — потому что их генетический «конструктор» построен из схожих «деталей».

Типаж играет важную роль: кареглазым и носатым — проще

Помимо генетики, влияет и принадлежность к определенному типажу. Например, 25% мужчин в Европе обладают массивными носами, а у 55% людей на планете — карие глаза. Это означает, что обладателям распространенных черт гораздо легче столкнуться со своим «клоном» на улице или в интернете.

80 тысяч двойников — не фантастика?

Математик и специалист по теории вероятности Дэвид Олдос предложил весьма любопытную цифру: согласно его расчетам, у каждого человека в мире есть около 80 000 полных или почти полных двойников. Звучит невероятно, однако с учетом ограниченного генетического разнообразия и многомиллиардного населения Земли — такая цифра теоретически возможна.

Вывод: мы не так уникальны, как думаем?

Несмотря на ощущение своей неповторимости, на планете может жить множество людей, выглядящих почти так же, как мы. Пусть полностью идентичные лица встречаются редко, но двойники — вполне реальное явление, продиктованное законами биологии, математики и восприятия.