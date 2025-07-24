Назван напиток против цирроза печени

Исполнительный директор научного центра «Здоровое питание», врач-диетолог и гепатолог Нурия Дианова рассказала, как кофе может повлиять на здоровье печени. По её словам, употребление этого напитка в умеренных количествах способно снизить риск развития серьёзных заболеваний, включая цирроз и фиброз печени, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Две чашки в день — защита от цирроза

Врач пояснила, что регулярное употребление двух чашек кофе в день может сократить вероятность развития цирроза печени примерно в два раза. Кроме того, напиток способствует замедлению процессов фиброза — патологического разрастания соединительной ткани в печени. Однако, предупреждает эксперт, нельзя считать кофе универсальным лекарством.

«Кофе действительно оказывает положительное влияние на печень. Но при этом у многих пациентов есть сопутствующие болезни, особенно сердечно-сосудистые. Поэтому я обычно разрешаю лишь одну чашку кофе в день, и желательно с растительным молоком», — объяснила Дианова.

Влияние кофеина на лекарственные препараты

Отдельное внимание врач уделила взаимодействию кофеина с медикаментами. По её словам, многие современные люди регулярно принимают лекарства, а кофе может изменить их эффективность.

«Кофеин способен усиливать действие одних препаратов и ослаблять других. Это особенно важно для людей с хроническими заболеваниями. Если не учитывать такие нюансы, можно столкнуться с тем, что лекарства перестанут работать должным образом», — предупредила специалист.

Генетика и кофе: кому можно больше?

Дианова также посоветовала пройти генетическое тестирование, чтобы определить индивидуальные особенности обмена веществ. Это поможет понять, как именно организм реагирует на кофеин, алкоголь, никотин и другие вещества.

«У каждого человека разный тип метаболизма — нормальный, ускоренный или замедленный. Например, я сама обладаю быстрым метаболизмом кофеина, поэтому могу спокойно пить кофе несколько раз в день. Но большинству людей достаточно двух чашек», — отметила врач.

Мера — лучший подход

Специалист подчеркнула, что, несмотря на полезные свойства кофе, важно соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма.