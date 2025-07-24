Пассажирский самолет потерпел крушение в России

В Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". По предварительной информации, на борту находились 49 человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Авиакомпания "Ангара"

Маршрут рейса и момент исчезновения

Самолет выполнял регулярный пассажирский рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Вылет из Хабаровска состоялся по расписанию в 00:36 по московскому времени. В 2:22 самолет приземлился в Благовещенске. Далее планировалась пересадка в Тынду, но вылет из Благовещенска был задержан почти на два часа.

Во время захода на посадку в районе Тынды самолет пропал с радаров. Последний сигнал зафиксировали в 15 километрах от аэропорта.

Место падения и первые кадры

Обломки Ан-24 обнаружили на склоне горы в районе поселка Кувыкта. Оперативно на место были направлены силы МЧС. С воздуха зону падения обследовал вертолет Ми-8 Росавиации. Он зафиксировал горящий фюзеляж воздушного судна.

Представители Центра гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области сообщили, что выживших пока не обнаружено. Надежда остается — спасатели начнут наземный осмотр местности, который может пролить свет на судьбу пассажиров.

Кто был на борту

По уточнённым данным, на борту находились 48 человек:

42 пассажира, включая пятерых детей,

2 пилота,

2 бортпроводника,

2 сотрудника авиакомпании.

Информация об их состоянии на момент публикации остаётся неизвестной.

Следствие началось

Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы. Следователи приступили к сбору материалов, проводится опрос возможных свидетелей и анализируется документация полета.