Пассажирский самолет потерпел крушение в России

В Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". По предварительной информации, на борту находились 49 человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Самолет выполнял регулярный пассажирский рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Вылет из Хабаровска состоялся по расписанию в 00:36 по московскому времени. В 2:22 самолет приземлился в Благовещенске. Далее планировалась пересадка в Тынду, но вылет из Благовещенска был задержан почти на два часа.
Во время захода на посадку в районе Тынды самолет пропал с радаров. Последний сигнал зафиксировали в 15 километрах от аэропорта.
Обломки Ан-24 обнаружили на склоне горы в районе поселка Кувыкта. Оперативно на место были направлены силы МЧС. С воздуха зону падения обследовал вертолет Ми-8 Росавиации. Он зафиксировал горящий фюзеляж воздушного судна.
Представители Центра гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области сообщили, что выживших пока не обнаружено. Надежда остается — спасатели начнут наземный осмотр местности, который может пролить свет на судьбу пассажиров.
По уточнённым данным, на борту находились 48 человек:
42 пассажира, включая пятерых детей,
2 пилота,
2 бортпроводника,
2 сотрудника авиакомпании.
Информация об их состоянии на момент публикации остаётся неизвестной.
Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы. Следователи приступили к сбору материалов, проводится опрос возможных свидетелей и анализируется документация полета.
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