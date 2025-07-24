В России фразой из трех слов описали позицию по мигрантам

Депутат Государственной думы Андрей Луговой высказался о необходимости ужесточения миграционной политики в России. По его мнению, страна не должна становиться местом для проживания семей трудовых мигрантов, особенно если они пребывают незаконно и навязывают местному населению свои порядки и обычаи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: obruchev.mos.ru

— Для таких случаев позиция должна быть жёсткой: «Приехал, отработал и домой», — написал Луговой в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что выявленных нелегальных мигрантов необходимо выдворять из страны незамедлительно. А также отметил необходимость прекращения «бездумной миграции» и усиления контроля на въезде, особенно в отношении семей приезжих.

Госдума усиливает борьбу с нелегальной миграцией

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 2024 года нижняя палата парламента приняла 16 законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Эти меры стали правовой основой для работы МВД, Генеральной прокуратуры и других структур.

Среди ключевых инициатив:

ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции;

введение с 1 апреля 2025 года обязательного тестирования детей мигрантов на знание русского языка при приёме в российские школы;

другие нормы, усиливающие контроль и фильтрацию въезжающих.

Упор на интеграцию или выдворение?

Позиции парламентариев свидетельствуют о нарастающем стремлении властей России к ужесточению миграционной политики. В приоритете — легальное и временное пребывание трудовых мигрантов, соответствие российским законам и отсутствие навязывания чуждых традиций.