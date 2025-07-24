Врач рассказала, по какому рисунку можно выявить деменцию

Первые признаки деменции у близкого человека можно определить в домашних условиях с помощью простого теста. Об этом рассказала психиатр и эксперт проекта «Деменция.net» Мария Штань в интервью «Газете.Ru» , сообщает Lada.kz.

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Как работает тест на рисование часов

По словам врача, для скрининга когнитивных нарушений достаточно попросить человека выполнить простое задание:

нарисовать круг,

разместить в нем цифры, как на циферблате,

указать стрелками определенное время, которое задаёт врач или родственник.

«Этот метод позволяет наглядно определить, имеются ли когнитивные нарушения. Ошибки в расположении цифр или неправильное отображение времени — тревожный сигнал», — поясняет Штань.

Когда стоит обращаться к специалисту

Если человек не может справиться с этим заданием, это может свидетельствовать о начале деменции. В таком случае рекомендуется обратиться к неврологу. Специалист назначит дополнительные исследования для уточнения диагноза.

Современные методы диагностики

Врач отметила, что сегодня существует множество эффективных и быстрых методов скрининга. Их применяют нейропсихологи без необходимости сразу проводить дорогостоящие процедуры вроде МРТ или КТ.

«Глубокое нейропсихологическое обследование помогает не только выявить факт нарушения, но и определить, какие именно участки мозга повреждены. Это важно для выбора стратегии лечения и дальнейшей реабилитации пациента», — добавила эксперт.

Вывод

Рисование часов — доступный и действенный способ обратить внимание на возможные проблемы с памятью и мышлением. Чем раньше будет выявлено нарушение, тем выше шансы замедлить развитие деменции и улучшить качество жизни пациента.