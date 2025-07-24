На Седокову подали в суд по статье о доведении до самоубийства

Семья баскетболиста Яниса Тиммы, трагически ушедшего из жизни в декабре 2024 года, подала судебные иски против его бывшей супруги, певицы Анны Седоковой. Об этом заявила адвокат Маргарита Гаврилова в интервью изданию Super, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Global Look Press

По словам Гавриловой, обращения в суды были поданы как в Латвии, так и в России. В исках фигурирует тяжёлое обвинение — доведение до самоубийства. В ближайшее время по этому факту начнётся доследственная проверка.

Поиски счетов и имущества: семья требует финансовую компенсацию

Кроме того, представители семьи Тиммы подали заявление о розыске имущества Седоковой. Как утверждает адвокат, на имя певицы обнаружено множество расчетных счетов и вкладов. Родственники погибшего спортсмена намерены претендовать на эти активы.

Гаврилова выразила мнение, что артистка не могла бы самостоятельно заработать такие суммы, тем самым намекнув на вклад Яниса Тиммы в благосостояние бывшей супруги.

Трагедия после праздника: роковая ночь

Янис Тимма покончил с собой в ночь с 17 на 18 декабря — всего через несколько часов после дня рождения Анны Седоковой. Его тело обнаружили в подъезде одного из жилых домов в центре Москвы.

Смерть экс-супруга тяжело отразилась на состоянии певицы: у неё случился нервный срыв, после чего она была госпитализирована. Врачи порекомендовали ей отказаться от гастрольной деятельности, и Седокова временно прервала карьеру.

«Я выбираю жизнь»: признание певицы спустя полгода

Только спустя несколько месяцев после трагедии певица публично заговорила о своём состоянии. В середине июля она опубликовала обращение, в котором заявила, что «выбирает жизнь». Это стало первым сигналом того, что артистка постепенно восстанавливается после тяжёлого психологического удара.