«Радиостанция Судного дня» вышла из молчания и передала странные слова: что за этим стоит?

После двухнедельного молчания коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей под прозвищем «жужжалка», внезапно активизировалась. 24 июля, в течение одного дня, она передала сразу десять закодированных сообщений. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: dzen.ru

Редкая активность: передано сразу 12 загадочных слов

Обычно УВБ-76 ограничивается одним-двумя сообщениями за сеанс, после чего надолго замолкает. Однако в этот раз активность радиостанции была необычайно высокой. С 10:59 до 16:30 по московскому времени в эфире прозвучали следующие слова:

10:59 — коммунике

последовательно — пекинский, краснохряк, гималайский

далее — шламоброд, крашотреф

15:33 — ключица

16:07 — неудержимый, нюхостих, говенье

позже — кремлевский и пледозвон

Слова варьировались от понятных до вымышленных и абсурдных, что традиционно вызывает массу споров среди энтузиастов и конспирологов.

Что такое УВБ-76?

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, начавшая вещание ещё в 1976 году. Она стала известна благодаря характерному фоновому шуму, напоминающему гудение, за что и получила прозвище «жужжалка». Периодически в эфире транслируются закодированные голосовые сообщения — как правило, бессвязные слова или наборы чисел.

Предположения: от военных кодов до предвестников катастроф

Тайна УВБ-76 до сих пор не раскрыта. Некоторые считают, что это часть системы экстренной связи российских военных, другие полагают, что радиостанция используется для проверки связи или как элемент системы возмездия в случае ядерной атаки. В соцсетях и СМИ подобные трансляции регулярно сопровождаются теориями заговора, особенно если они совпадают с важными международными событиями.

УВБ-76 и «послания апокалипсиса»: всплески активности в прошлом

Ранее необычная активность станции уже привлекала внимание — в декабре 2024 года она транслировала десятки сообщений, в том числе отрывки из песен, включая композиции SHAMAN и гимн СССР. Тогда это вызвало бурное обсуждение и предположения о возможных военных сценариях.

Пока без объяснений

Никаких официальных комментариев от властей или профильных ведомств по поводу новой серии сообщений не поступало. Радиолюбители продолжают мониторить эфир и искать смысл в словах, прозвучавших 24 июля.