«Радиостанция Судного дня» вышла из молчания и передала странные слова: что за этим стоит?

После двухнедельного молчания коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей под прозвищем «жужжалка», внезапно активизировалась. 24 июля, в течение одного дня, она передала сразу десять закодированных сообщений. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Обычно УВБ-76 ограничивается одним-двумя сообщениями за сеанс, после чего надолго замолкает. Однако в этот раз активность радиостанции была необычайно высокой. С 10:59 до 16:30 по московскому времени в эфире прозвучали следующие слова:
10:59 — коммунике
последовательно — пекинский, краснохряк, гималайский
далее — шламоброд, крашотреф
15:33 — ключица
16:07 — неудержимый, нюхостих, говенье
позже — кремлевский и пледозвон
Слова варьировались от понятных до вымышленных и абсурдных, что традиционно вызывает массу споров среди энтузиастов и конспирологов.
УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, начавшая вещание ещё в 1976 году. Она стала известна благодаря характерному фоновому шуму, напоминающему гудение, за что и получила прозвище «жужжалка». Периодически в эфире транслируются закодированные голосовые сообщения — как правило, бессвязные слова или наборы чисел.
Тайна УВБ-76 до сих пор не раскрыта. Некоторые считают, что это часть системы экстренной связи российских военных, другие полагают, что радиостанция используется для проверки связи или как элемент системы возмездия в случае ядерной атаки. В соцсетях и СМИ подобные трансляции регулярно сопровождаются теориями заговора, особенно если они совпадают с важными международными событиями.
Ранее необычная активность станции уже привлекала внимание — в декабре 2024 года она транслировала десятки сообщений, в том числе отрывки из песен, включая композиции SHAMAN и гимн СССР. Тогда это вызвало бурное обсуждение и предположения о возможных военных сценариях.
Никаких официальных комментариев от властей или профильных ведомств по поводу новой серии сообщений не поступало. Радиолюбители продолжают мониторить эфир и искать смысл в словах, прозвучавших 24 июля.
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