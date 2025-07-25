«Сначала бараны, потом — жена»: таджикский пастух рассказал о приоритетах местных

В то время как в большинстве стран ценятся деньги, недвижимость и автомобили, в Таджикистане всё иначе. Здесь главным символом достатка и важнейшим ресурсом остаются… бараны. Особенно – гиссарской породы, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Путешественник из России, ведущий Telegram-канала TrueStory Travel, побывал в Таджикистане и поделился наблюдениями о местных традициях. Его особенно поразило то, какую ценность здесь представляют овцы — не просто как источник мяса и шерсти, а как универсальная "валюта", средство накопления и даже залог семейного счастья.
Наибольшим спросом в регионе пользуется гиссарская порода. Эти животные отличаются не только крепким здоровьем и способностью быстро набирать вес, но и феноменальной выносливостью. В условиях гористой местности, занимающей более 90% территории страны, гиссарские бараны способны пройти свыше 500 километров за один сезон, не теряя при этом в массе.
Такие характеристики делают их особенно ценными: одна гиссарская овца может стоить как недешёвая техника, а десяток — как автомобиль среднего класса.
В некоторых случаях бараны в Таджикистане используются вместо денег. Их дарят, обменивают на товары, и — что особенно важно — передают в качестве калыма.
Калым (выкуп за невесту) здесь остаётся обязательным условием вступления в брак. Молодой человек просто не сможет жениться, пока не преподнесёт дар семье невесты — как правило, это несколько баранов. Точное количество оговаривается заранее, и этот ритуал считается делом чести.
В подтверждение этого россиянин рассказал об общении с местным пастухом. Тот поделился личным опытом: перед свадьбой ему пришлось отдать семье будущей жены стадо баранов. Без этого союз не состоялся бы.
— Сначала бараны, потом — жена, — с улыбкой подытожил таджик.
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