Рамзан Кадыров едва не утонул во время отдыха в Турции: что произошло в Бодруме

Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался на грани гибели во время отдыха в турецком курортном городе Бодрум. Инцидент произошёл днём 24 июля 2025 года в районе Кайнар, на территории одного из пятизвёздочных отелей. По данным местных СМИ, Кадыров неожиданно почувствовал себя плохо после захода в воду и начал тонуть, сообщает Lada.kz со ссылкой на Haberler .

Фото: Пресс-служба Главы Чеченской Республики

Срочная помощь и спасение

Находившиеся поблизости сотрудники отеля заметили, что высокопоставленный гость испытывает трудности, и немедленно вызвали экстренные службы. На место прибыли береговая охрана и медики. Первыми к нему подоспели спасатели с побережья, затем вмешались и врачи.

Госпитализация и состояние здоровья

После оказания первой медицинской помощи прямо на пляже Кадыров был доставлен в частную клинику на машине скорой помощи. Врачи провели обследование и оказали необходимое лечение. По предварительной информации, его состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Некоторое время Кадыров оставался под наблюдением специалистов.

Официальные заявления пока не поступили

На момент публикации официальные представители Кадырова или власти Чечни не комментировали инцидент. Однако турецкие источники подчёркивают, что речь не шла о серьёзной госпитализации и ситуация быстро была взята под контроль.