Британский хирург отрезал себе ноги ради страховой выплаты

49-летний британский сосудистый хирург Нил Хоппер из графства Корнуолл оказался в центре громкого судебного разбирательства. Его обвиняют в намеренной ампутации собственных ног ради получения страховых выплат на общую сумму около 500 тысяч фунтов стерлингов. По его словам, конечности пришлось удалить из-за развившегося сепсиса. Однако новые данные следствия указывают на более мрачную подоплеку дела, сообщает Lada.kz со ссылкой на NDTV .

Кадр из видео

Утверждает, что стал жертвой сепсиса, но следствие подозревает инсценировку

Как сообщает суд, Хоппер приобрёл видео с сайта под названием The Eunuch Maker — ресурса, посвящённого экстремальным телесным модификациям, включая удаление конечностей. Более того, он якобы подстрекал известного организатора подпольных операций Мариуса Густавсона к проведению ампутаций третьим лицам. Следствие утверждает, что эти действия происходили в период с августа 2018 года по декабрь 2020 года.

Обвинения: подстрекательство к тяжкому вреду здоровью

Хопперу предъявлены обвинения в содействии и подстрекательстве к причинению тяжкого вреда здоровью. Несмотря на серьёзность обвинений, представитель Корнуоллского госпиталя, где хирург работал с 2013 года, заявил, что «обвинения не связаны с его профессиональной деятельностью, и нет данных о том, что пациенты подвергались риску».

Тем не менее, после ареста в марте 2023 года Хоппер был отстранён от работы, а с декабря 2023 года исключён из медицинского реестра Великобритании.

Хирург о себе: «Я активнее без ног, чем с ними»

В интервью BBC Нил Хоппер рассказал, что как хирург-ампутолог он часто работает с подобными случаями. Он признался, что не мог перестать думать об электроинструментах и был шокирован перспективой, что их применят на нём самом. По его словам, реабилитация прошла удивительно быстро: вместо ожидаемых трёх месяцев он смог снова ходить уже через три часа. «Мне неловко это говорить, но после ампутации я стал даже более активным, чем раньше», — заявил он.