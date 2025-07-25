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25.07.2025, 07:38

Британский хирург отрезал себе ноги ради страховой выплаты

Новости Мира 0 501

49-летний британский сосудистый хирург Нил Хоппер из графства Корнуолл оказался в центре громкого судебного разбирательства. Его обвиняют в намеренной ампутации собственных ног ради получения страховых выплат на общую сумму около 500 тысяч фунтов стерлингов. По его словам, конечности пришлось удалить из-за развившегося сепсиса. Однако новые данные следствия указывают на более мрачную подоплеку дела, сообщает Lada.kz со ссылкой на NDTV.

Кадр из видео
Кадр из видео

Утверждает, что стал жертвой сепсиса, но следствие подозревает инсценировку

Как сообщает суд, Хоппер приобрёл видео с сайта под названием The Eunuch Maker — ресурса, посвящённого экстремальным телесным модификациям, включая удаление конечностей. Более того, он якобы подстрекал известного организатора подпольных операций Мариуса Густавсона к проведению ампутаций третьим лицам. Следствие утверждает, что эти действия происходили в период с августа 2018 года по декабрь 2020 года.

Обвинения: подстрекательство к тяжкому вреду здоровью

Хопперу предъявлены обвинения в содействии и подстрекательстве к причинению тяжкого вреда здоровью. Несмотря на серьёзность обвинений, представитель Корнуоллского госпиталя, где хирург работал с 2013 года, заявил, что «обвинения не связаны с его профессиональной деятельностью, и нет данных о том, что пациенты подвергались риску».

Тем не менее, после ареста в марте 2023 года Хоппер был отстранён от работы, а с декабря 2023 года исключён из медицинского реестра Великобритании.

Хирург о себе: «Я активнее без ног, чем с ними»

В интервью BBC Нил Хоппер рассказал, что как хирург-ампутолог он часто работает с подобными случаями. Он признался, что не мог перестать думать об электроинструментах и был шокирован перспективой, что их применят на нём самом. По его словам, реабилитация прошла удивительно быстро: вместо ожидаемых трёх месяцев он смог снова ходить уже через три часа. «Мне неловко это говорить, но после ампутации я стал даже более активным, чем раньше», — заявил он.

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