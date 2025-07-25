Названы лекарства, которые нельзя употреблять при ярком солнце

Каждое лето дерматологи фиксируют один и тот же всплеск жалоб: сыпь после прогулки, пузыри после отпуска, ожоги — несмотря на использование солнцезащитных средств. Как рассказала дерматолог многопрофильной клиники ГУТА КЛИНИК Анастасия Сырысева, виновником подобных проблем может быть не только ультрафиолет, но и принятые накануне лекарства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Почему таблетки могут быть опасны на солнце

Некоторые препараты обладают свойством фотосенсибилизации — они усиливают чувствительность кожи к солнечному свету. В результате под действием ультрафиолета могут возникнуть неожиданные и даже тяжелые кожные реакции. Это не аллергия, а специфическое побочное действие, связанное с химическим составом лекарства.

Фототоксическая реакция: «ожог изнутри»

Наиболее распространенный тип — фототоксическая реакция. Лекарственное вещество или его метаболиты накапливаются в коже и при воздействии УФ-лучей вступают в химическую реакцию, повреждая ткани.

Симптомы:

интенсивное покраснение;

отечность;

пузыри;

ощущение сильного жжения.

Такая реакция может развиться всего за 10–30 минут пребывания на солнце.

Фотоаллергия: менее частая, но более коварная

Фотоаллергическая реакция возникает реже, но носит замедленный характер. Организм распознаёт измененные под воздействием УФ-препараты как чужеродные вещества и запускает иммунный ответ.

Признаки:

зудящая сыпь;

экзема;

пятна и папулы;

поражаются участки кожи, открытые солнцу — лицо, декольте, плечи, предплечья.

Какие лекарства стоит избегать на солнце

Сырысева перечислила группы препаратов, которые особенно опасны при солнечной активности:

Антибиотики:

Тетрациклины: доксициклин, тетрациклин;

Фторхинолоны: ципрофлоксацин, офлоксацин;

Сульфаниламиды: бисептол, сульфаметоксазол.

Противогрибковые препараты:

Гризеофульвин;

Тербинафин.

НПВС (нестероидные противовоспалительные):

Кетопрофен (включая гель);

Ибупрофен;

Напроксен (реже).

Диуретики и гипотензивные:

Гидрохлоротиазид;

Амилорид;

Амлодипин (редко вызывает реакцию).

Ретиноиды:

Изотретиноин;

Ацитретин — системные ретиноиды значительно повышают уязвимость кожи.

Противоопухолевые и иммуносупрессивные:

Метотрексат;

5-фторурацил;

Ингибиторы тирозинкиназы (сорафениб, вемурафениб);

Азатиоприн.

Психотропные и антидепрессанты:

Амитриптилин;

Хлорпромазин;

Фитопрепараты с гиперикумом (зверобой) — особенно чувствительны к УФ.

Гормональные и другие средства:

Оральные контрацептивы с высоким содержанием эстрогенов;

Отдельные анальгетики и седативные препараты.

Не только таблетки: другие скрытые источники опасности

Фототоксическую реакцию могут вызвать не только лекарства в форме таблеток:

Гели с кетопрофеном — особенно опасны при попадании на кожу перед выходом на солнце;

Эфирные масла , включая цитрусовые;

Косметика — парфюмы с бергамотом, лавандой;

Пилинги и кремы с кислотами и ретинолом — особенно чувствительны к УФ;

Мази с антибиотиками или антисептиками.

Как избежать проблем

Перед применением любого лекарства внимательно читайте инструкцию. Важные маркеры риска:

«повышает фоточувствительность»;

«избегать УФ-излучения»;

«фототоксическая реакция».

Что делать при необходимости лечения летом

Если вы собираетесь в отпуск или планируете активное пребывание на солнце, обязательно проконсультируйтесь с врачом: возможно, препарат можно временно заменить или отменить.

Обязательные меры предосторожности:

Крем с SPF 50+ — наносите каждые 2 часа;

Одежда с длинными рукавами;

Широкополые шляпы и солнцезащитные очки;

Избегайте прямого солнца в часы пик (с 11 до 16 часов).

Если же после пребывания на солнце на коже появились сыпь, пузыри или сильное покраснение — не занимайтесь самолечением. Срочно обратитесь к врачу: неправильные действия могут только усугубить состояние и осложнить диагностику.