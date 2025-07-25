Названы лекарства, которые нельзя употреблять при ярком солнце

Каждое лето дерматологи фиксируют один и тот же всплеск жалоб: сыпь после прогулки, пузыри после отпуска, ожоги — несмотря на использование солнцезащитных средств. Как рассказала дерматолог многопрофильной клиники ГУТА КЛИНИК Анастасия Сырысева, виновником подобных проблем может быть не только ультрафиолет, но и принятые накануне лекарства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Некоторые препараты обладают свойством фотосенсибилизации — они усиливают чувствительность кожи к солнечному свету. В результате под действием ультрафиолета могут возникнуть неожиданные и даже тяжелые кожные реакции. Это не аллергия, а специфическое побочное действие, связанное с химическим составом лекарства.
Наиболее распространенный тип — фототоксическая реакция. Лекарственное вещество или его метаболиты накапливаются в коже и при воздействии УФ-лучей вступают в химическую реакцию, повреждая ткани.
Симптомы:
интенсивное покраснение;
отечность;
пузыри;
ощущение сильного жжения.
Такая реакция может развиться всего за 10–30 минут пребывания на солнце.
Фотоаллергическая реакция возникает реже, но носит замедленный характер. Организм распознаёт измененные под воздействием УФ-препараты как чужеродные вещества и запускает иммунный ответ.
Признаки:
зудящая сыпь;
экзема;
пятна и папулы;
поражаются участки кожи, открытые солнцу — лицо, декольте, плечи, предплечья.
Сырысева перечислила группы препаратов, которые особенно опасны при солнечной активности:
Антибиотики:
Тетрациклины: доксициклин, тетрациклин;
Фторхинолоны: ципрофлоксацин, офлоксацин;
Сульфаниламиды: бисептол, сульфаметоксазол.
Противогрибковые препараты:
Гризеофульвин;
Тербинафин.
НПВС (нестероидные противовоспалительные):
Кетопрофен (включая гель);
Ибупрофен;
Напроксен (реже).
Диуретики и гипотензивные:
Гидрохлоротиазид;
Амилорид;
Амлодипин (редко вызывает реакцию).
Ретиноиды:
Изотретиноин;
Ацитретин — системные ретиноиды значительно повышают уязвимость кожи.
Противоопухолевые и иммуносупрессивные:
Метотрексат;
5-фторурацил;
Ингибиторы тирозинкиназы (сорафениб, вемурафениб);
Азатиоприн.
Психотропные и антидепрессанты:
Амитриптилин;
Хлорпромазин;
Фитопрепараты с гиперикумом (зверобой) — особенно чувствительны к УФ.
Гормональные и другие средства:
Оральные контрацептивы с высоким содержанием эстрогенов;
Отдельные анальгетики и седативные препараты.
Фототоксическую реакцию могут вызвать не только лекарства в форме таблеток:
Гели с кетопрофеном — особенно опасны при попадании на кожу перед выходом на солнце;
Эфирные масла, включая цитрусовые;
Косметика — парфюмы с бергамотом, лавандой;
Пилинги и кремы с кислотами и ретинолом — особенно чувствительны к УФ;
Мази с антибиотиками или антисептиками.
Перед применением любого лекарства внимательно читайте инструкцию. Важные маркеры риска:
«повышает фоточувствительность»;
«избегать УФ-излучения»;
«фототоксическая реакция».
Если вы собираетесь в отпуск или планируете активное пребывание на солнце, обязательно проконсультируйтесь с врачом: возможно, препарат можно временно заменить или отменить.
Обязательные меры предосторожности:
Крем с SPF 50+ — наносите каждые 2 часа;
Одежда с длинными рукавами;
Широкополые шляпы и солнцезащитные очки;
Избегайте прямого солнца в часы пик (с 11 до 16 часов).
Если же после пребывания на солнце на коже появились сыпь, пузыри или сильное покраснение — не занимайтесь самолечением. Срочно обратитесь к врачу: неправильные действия могут только усугубить состояние и осложнить диагностику.
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