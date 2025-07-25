Мишустин призвал спасти Каспий — пока не стало слишком поздно

Каспийское море, крупнейший замкнутый водоём планеты, сталкивается с серьёзными экологическими вызовами. В последние годы уровень воды в нём неуклонно снижается, что уже вызывает обеспокоенность на международном уровне, сообщает Lada.kz со ссылкой на interfax.kz.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуацию необходимо решать сообща, пригласив другие страны к разработке научной модели, способной спрогнозировать дальнейшее поведение уровня моря.

Прогнозирование — ключ к сохранению Каспия

Выступая на пленарном заседании Международной экологической конференции на алтайском курорте «Манжерок», Мишустин подчеркнул, что снижение уровня Каспия напрямую связано с глобальными климатическими изменениями. Он призвал сосредоточиться на создании долгосрочной и эффективной модели прогнозирования колебаний уровня воды. Такая модель позволит учитывать экологические и экономические риски при планировании хозяйственной деятельности в регионе.

«Вопросы обмеления Каспийского моря требуют пристального внимания. Главная задача — разработать точный и устойчивый прогноз, который поможет минимизировать последствия и обеспечить разумное использование природных ресурсов», — отметил премьер-министр РФ.

Призыв к международному сотрудничеству

Глава российского правительства также обратился к зарубежным партнёрам с предложением объединить усилия. По его словам, сохранение Каспийского моря — это не только внутренняя задача России, но и международная ответственность. От его состояния зависит благополучие миллионов людей в прибрежных странах.

«Министерство природных ресурсов уже ведёт соответствующую работу, но мы приглашаем коллег из других государств присоединиться. Защита Каспия — это наше общее дело», — заявил Мишустин.

Каспийское море: важность и уязвимость

Каспий играет важнейшую роль в жизни нескольких стран региона — России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Он обеспечивает рабочие места, источники пресной воды, биоразнообразие и выход к международным торговым маршрутам. Однако его стремительное обмеление может привести к серьёзным экономическим, экологическим и социальным последствиям.