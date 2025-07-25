18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.93
636.71
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.07.2025, 10:27

Мишустин призвал спасти Каспий — пока не стало слишком поздно

Новости Мира 0 682

Каспийское море, крупнейший замкнутый водоём планеты, сталкивается с серьёзными экологическими вызовами. В последние годы уровень воды в нём неуклонно снижается, что уже вызывает обеспокоенность на международном уровне, сообщает Lada.kz со ссылкой на interfax.kz.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуацию необходимо решать сообща, пригласив другие страны к разработке научной модели, способной спрогнозировать дальнейшее поведение уровня моря.

Прогнозирование — ключ к сохранению Каспия

Выступая на пленарном заседании Международной экологической конференции на алтайском курорте «Манжерок», Мишустин подчеркнул, что снижение уровня Каспия напрямую связано с глобальными климатическими изменениями. Он призвал сосредоточиться на создании долгосрочной и эффективной модели прогнозирования колебаний уровня воды. Такая модель позволит учитывать экологические и экономические риски при планировании хозяйственной деятельности в регионе.

«Вопросы обмеления Каспийского моря требуют пристального внимания. Главная задача — разработать точный и устойчивый прогноз, который поможет минимизировать последствия и обеспечить разумное использование природных ресурсов», — отметил премьер-министр РФ.

Призыв к международному сотрудничеству

Глава российского правительства также обратился к зарубежным партнёрам с предложением объединить усилия. По его словам, сохранение Каспийского моря — это не только внутренняя задача России, но и международная ответственность. От его состояния зависит благополучие миллионов людей в прибрежных странах.

«Министерство природных ресурсов уже ведёт соответствующую работу, но мы приглашаем коллег из других государств присоединиться. Защита Каспия — это наше общее дело», — заявил Мишустин.

Каспийское море: важность и уязвимость

Каспий играет важнейшую роль в жизни нескольких стран региона — России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Он обеспечивает рабочие места, источники пресной воды, биоразнообразие и выход к международным торговым маршрутам. Однако его стремительное обмеление может привести к серьёзным экономическим, экологическим и социальным последствиям.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
TANKIST
TANKIST
Обычное бла бла бла, а толку 0.
25.07.2025, 16:49
TANKIST
TANKIST
Обычное бла бла бла, а толку 0.
25.07.2025, 16:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…