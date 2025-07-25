Самые влиятельные паспорта мира

Henley & Partners представили обновлённый Henley Passport Index за 2025 год — глобальный рейтинг паспортов, отражающий уровень свободы передвижения граждан разных стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на atorus.ru.

Фото: lifestyleasia.com

Как формируется рейтинг

Индекс паспортов Henley & Partners составляетcя на основе официальных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Методика учитывает количество стран, в которые гражданин может въехать без визы, с визой по прибытии или с электронным разрешением. Рейтинг охватывает 199 паспортов и 227 направлений, и ведётся с 2006 года.

Лидеры рейтинга: Азия сохраняет преимущество

Первое место сохранил за собой Сингапур — его граждане могут свободно посещать 193 страны, что является абсолютным максимумом среди всех государств.

Второе место заняли Южная Корея и Япония — их паспорта дают доступ к 190 безвизовым направлениям.

На третьей строчке разместились сразу семь стран Евросоюза: Германия, Франция, Италия, Испания, Финляндия, Дания и Ирландия (189 стран).

Следом идут:

4 место : Австрия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Португалия и Швеция (188 стран);

5 место : Греция, Швейцария и Новая Зеландия (187 стран);

6 место : Великобритания (186 стран);

7 место : Австралия, Чехия, Венгрия, Польша и Мальта (185 стран);

8 место : ОАЭ, Канада и Эстония (184 страны);

9 место : Латвия, Словения, Хорватия и Словакия (183 страны);

10 место: США, Литва и Исландия (182 страны).

Кто теряет позиции, а кто их набирает

Несмотря на некогда лидирующие позиции, США и Великобритания продолжают терять места в рейтинге. США впервые приблизились к выходу из топ-10 за всю 20-летнюю историю индекса. Британский паспорт опустился с пятого на шестое место.

Зато значительный прогресс показали:

Индия , которая за полгода поднялась на восемь позиций , до 77 места (59 стран);

Саудовская Аравия прибавила четыре новых безвизовых направления, заняв 54 место (91 страна).

Россия: стабильность без прорыва

По состоянию на середину 2025 года Россия занимает 46 место — без изменений по сравнению с началом года. Это один из лучших показателей за последние годы (в 2024 году было 51 место, в 2014 — рекордное 38-е).

Российские граждане могут путешествовать в 114 стран без предварительного получения визы (или с возможностью получить её по прилёте). В этом списке — государства Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока, Африки и постсоветского пространства.

Россия делит 46 позицию с Турцией, уступая Венесуэле (45 место, 119 стран) и опережая Катар (47 место, 112 стран).

Кто ниже России в рейтинге

Паспорта следующих стран имеют меньшую степень мобильности, чем российский:

Мальдивы – 53 место (93 страны),

Саудовская Аравия – 54 место (91 страна),

Китай – 60 место (83 страны),

Таиланд и Беларусь – 62 место (81 направление),

Казахстан – 63 место (79 стран),

Азербайджан – 68 место (72 страны),

Армения – 71 место (67 стран),

Индия – 77 место (59 стран),

Вьетнам – 84 место (51 страна),

Египет – 85 место (49 стран).

Антилидеры: Афганистан, Сирия и Ирак

На последних строчках рейтинга расположились:

Афганистан (99 место) – безвизовый доступ лишь в 25 стран ;

Сирия (98 место) – 27 направлений ;

Ирак (97 место) – 30 стран.

Долгосрочные тенденции: рост глобальной мобильности

Согласно ретроспективному анализу Henley & Partners, за последние 10 лет:

Среднее количество стран , доступных без визы, выросло с 58 до 109 ;

Более 80 стран улучшили свои позиции минимум на 10 пунктов;

ОАЭ и Китай добились рекордных скачков: обе страны поднялись на 34 позиции с 2015 года.

Отдельно отмечается успех ОАЭ, занявших 8 место — это один из крупнейших прорывов за десятилетие. Китай также уверенно движется вверх, несмотря на отсутствие безвизового доступа в Шенген.