В Китае арестованы супруги за продажу кирпичей с Великой стены

В Китае разгорелся скандал, связанный с незаконной продажей артефактов с одного из величайших памятников мировой архитектуры — Великой Китайской стены. Супружеская пара из провинции Шаньси наладила интернет-торговлю кирпичами, предположительно, извлечёнными из древнего укрепления, и нашла более сотни покупателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

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Расследование началось после сообщения в соцсетях

22 июля власти округа Сянфэнь в провинции Шаньси начали проверку после того, как пользователи китайских соцсетей сообщили о необычном товаре — кирпичах времен династии Мин, выставленных на продажу в онлайн-магазине. Цена за один экземпляр составляла ¥95 (примерно 1000 рублей).

Как действовали продавцы

В ходе расследования выяснилось, что за торговлей стоят супруги по фамилиям Ван и Чжэн, проживающие в деревне Бэйчжунхуан. По данным полиции, они собирали кирпичи на разрушенном участке Великой стены и выставляли их на продажу через интернет. Всего артефакты приобрели более 100 человек.

Служба поддержки магазина утверждала, что кирпичи были якобы изготовлены в городе Линьфэнь до начала реставрационных работ. Возраст каждой «реликвии» составлял около 400 лет.

Реакция властей и общественности

Министерство общественной безопасности совместно с департаментом по охране культурного наследия выступили с жёстким предупреждением. Ведомства напомнили, что продажа исторических объектов запрещена законом и влечёт за собой уголовную ответственность.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в китайском сегменте интернета. Пользователи Weibo осудили действия супругов и выразили обеспокоенность состоянием памятников архитектуры в отдалённых регионах.

Историческая справка: как строилась Великая Китайская стена

Великая Китайская стена — один из самых узнаваемых символов Китая и крупнейшее архитектурное сооружение в мире. Её история насчитывает более двух тысяч лет.

Первые участки начали строить в VII–III веках до н. э. отдельные китайские государства — Цинь, Хань, Вэй и Чжао.

После объединения Китая император Цинь Шихуанди распорядился соединить разрозненные укрепления в единую оборонительную линию — так началось масштабное строительство стены.

Во времена династии Хань стена расширялась в рамках активной внешней политики государства.

Наиболее значительное укрепление произошло в эпоху Мин (1368–1644 гг.). Именно тогда Великая стена приобрела нынешний вид с кирпичной кладкой, сторожевыми башнями и системой гарнизонов. Участки, построенные в это время, считаются самыми протяжёнными и хорошо сохранившимися.

Другие инциденты с китайскими памятниками

История с продажей кирпичей — не первый случай, привлекший внимание к сохранности исторического наследия Китая.

Обрушение древней башни: В июле 2025 года в уезде Фэнъян провинции Аньхой обвалилась часть крыши древней Барабанной башни, построенной более 650 лет назад. Видео обрушения вызвало волну обсуждений и стало вирусным в Weibo.

Находка у мавзолея Цинь Шихуанди: В июне 2024 года археологи обнаружили 16-тонный саркофаг рядом с мавзолеем первого императора объединённого Китая. Предположительно, он принадлежал его сыну — принцу Гао. Среди находок — оружие, доспехи, нефрит, золотые и серебряные фигурки верблюдов, посуда и тысячи бронзовых монет.

Наследие под угрозой

Эти события подчёркивают важность охраны исторических памятников. Хотя Китай активно инвестирует в реставрацию и сохранение культурного наследия, случаи вандализма, халатности и преступной наживы всё ещё представляют угрозу для уникальных артефактов, имеющих мировое значение.