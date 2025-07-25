Названы опасные заболевания, на которые указывают холодные ноги

Постоянное ощущение холода в ногах — не просто временный дискомфорт, а возможный симптом скрытых заболеваний, предупреждает врач-кардиолог Ануш Аветисян. В беседе с «Газетой.Ru» специалист объяснила, почему важно не игнорировать это состояние и какие болезни могут за ним стоять, сообщает Lada.kz.
По словам Аветисян, одна из самых распространённых причин холодных ног — нарушение кровообращения. Когда сердце и сосуды работают недостаточно эффективно, кровь хуже доходит до периферических частей тела — особенно к нижним конечностям. Даже в теплом помещении ноги могут оставаться холодными.
Ощущение холода в ногах часто связано с атеросклерозом — заболеванием, при котором артерии сужаются из-за образования холестериновых бляшек. Это препятствует нормальному притоку крови к ногам и может вызывать:
похолодание конечностей;
онемение;
боль при ходьбе, даже незначительной.
Хроническая сердечная недостаточность — ещё одна причина, при которой нарушается циркуляция крови. При этом заболевании сердце теряет способность эффективно перекачивать кровь. В результате возникает застой жидкости, особенно в ногах, что проявляется в виде:
отеков;
постоянного холода в стопах и голенях.
Ощущение холода в ногах может указывать на болезнь Рейно — неврологическое заболевание, при котором мелкие сосуды резко сужаются в ответ на холод или стресс. Основные признаки:
бледность и синюшность кожи на стопах;
холод на ощупь;
покалывания и онемение.
Это хроническое заболевание поражает артерии нижних конечностей, вызывая воспаление и утолщение их стенок. В результате сосуды сужаются, а иногда полностью закупориваются. Последствия:
нарушение кровотока;
постоянный холод в ногах;
ухудшение чувствительности и боли.
Кардиолог также напомнила о варикозе и хронической венозной недостаточности (ХВН), которые также могут сопровождаться холодом в ногах. Эти состояния сопровождаются:
застоем крови в венах;
болью и тяжестью в ногах;
отеками и расширенными венами;
трофическими нарушениями кожи на поздних стадиях.
У пациентов с диабетом холодные ноги могут быть следствием:
ангиопатии — поражения мелких сосудов;
диабетической нейропатии — повреждения нервных волокон, снижающего чувствительность и нарушающего сосудистый тонус.
Врач подчеркивает: холодные ноги — особенно если они сопровождаются покалыванием, онемением, утомляемостью и изменением цвета кожи — требуют внимания и консультации специалиста. Это может быть признаком заболеваний, грозящих тяжелыми осложнениями — вплоть до инфаркта или инсульта.
Если ноги мерзнут без очевидных причин, важно пройти обследование у кардиолога или сосудистого хирурга. Простой симптом может помочь выявить серьезные заболевания на ранней стадии — и тем самым спасти здоровье, а в некоторых случаях и жизнь.
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