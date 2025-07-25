Названы опасные заболевания, на которые указывают холодные ноги

Постоянное ощущение холода в ногах — не просто временный дискомфорт, а возможный симптом скрытых заболеваний, предупреждает врач-кардиолог Ануш Аветисян. В беседе с «Газетой.Ru» специалист объяснила, почему важно не игнорировать это состояние и какие болезни могут за ним стоять, сообщает Lada.kz.

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Основная причина — плохое кровоснабжение

По словам Аветисян, одна из самых распространённых причин холодных ног — нарушение кровообращения. Когда сердце и сосуды работают недостаточно эффективно, кровь хуже доходит до периферических частей тела — особенно к нижним конечностям. Даже в теплом помещении ноги могут оставаться холодными.

Атеросклероз: закупорка сосудов

Ощущение холода в ногах часто связано с атеросклерозом — заболеванием, при котором артерии сужаются из-за образования холестериновых бляшек. Это препятствует нормальному притоку крови к ногам и может вызывать:

похолодание конечностей;

онемение;

боль при ходьбе, даже незначительной.

Сердечная недостаточность: сбой "насоса"

Хроническая сердечная недостаточность — ещё одна причина, при которой нарушается циркуляция крови. При этом заболевании сердце теряет способность эффективно перекачивать кровь. В результате возникает застой жидкости, особенно в ногах, что проявляется в виде:

отеков;

постоянного холода в стопах и голенях.

Болезнь Рейно: сосудистый спазм от холода и стресса

Ощущение холода в ногах может указывать на болезнь Рейно — неврологическое заболевание, при котором мелкие сосуды резко сужаются в ответ на холод или стресс. Основные признаки:

бледность и синюшность кожи на стопах;

холод на ощупь;

покалывания и онемение.

Облитерирующий эндартериит: воспаление артерий

Это хроническое заболевание поражает артерии нижних конечностей, вызывая воспаление и утолщение их стенок. В результате сосуды сужаются, а иногда полностью закупориваются. Последствия:

нарушение кровотока;

постоянный холод в ногах;

ухудшение чувствительности и боли.

Варикоз и ХВН: венозные патологии

Кардиолог также напомнила о варикозе и хронической венозной недостаточности (ХВН), которые также могут сопровождаться холодом в ногах. Эти состояния сопровождаются:

застоем крови в венах;

болью и тяжестью в ногах;

отеками и расширенными венами;

трофическими нарушениями кожи на поздних стадиях.

Сахарный диабет: ангиопатия и нейропатия

У пациентов с диабетом холодные ноги могут быть следствием:

ангиопатии — поражения мелких сосудов;

диабетической нейропатии — повреждения нервных волокон, снижающего чувствительность и нарушающего сосудистый тонус.

Когда стоит бить тревогу

Врач подчеркивает: холодные ноги — особенно если они сопровождаются покалыванием, онемением, утомляемостью и изменением цвета кожи — требуют внимания и консультации специалиста. Это может быть признаком заболеваний, грозящих тяжелыми осложнениями — вплоть до инфаркта или инсульта.

Вывод: не игнорируйте даже «безобидные» сигналы организма

Если ноги мерзнут без очевидных причин, важно пройти обследование у кардиолога или сосудистого хирурга. Простой симптом может помочь выявить серьезные заболевания на ранней стадии — и тем самым спасти здоровье, а в некоторых случаях и жизнь.