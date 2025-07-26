«Coldplay по-узбекски»: в Самарканде чиновник обнимал сидящую на коленях сотрудницу во время совещания

Индцидент произошел во время селекторного совещания. Кадры быстро разлетелись в социальных сетях, передает Lada.kz со ссылкой на Uznews .

Кадр из видео

Как передает информагенство, чиновник забыл выключить камеру во время селекторного совещания. Скриншот с видеоконференции, на которой чиновник обнимает сотрудницу, сидящую у него на коленях, быстро распространился в социальных сетях.

В Министерстве занятости и сокращения бедности сообщили, что инцидент был рассмотрен и оба сотрудника уволены. Их трудовые договоры расторгнуты.

- Установлено, что на кадрах - начальник Каттакурганского районного отдела занятости и сокращения бедности. Этот пост он занимал с декабря 2023 года, - сообщает агенство.

Пользователи социальных сетей сравнили инцидент с нашумевшей историей, которая произошла на концерте группы Coldplay в США. Напомним, главу IT-компании Astronomer Энди Байрона показали на большом экране, обнимающимся с директором по персоналу. Оба очень бурно отреагировали на съемку и попытались спрятаться от камеры. Как оказалось, мужчина женат, у него двое детей. Ему пришлось подать в отставку. Видео стало вирусным в социальных сетях и быстро распространилось по всему миру.