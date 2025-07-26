МВД России пообещало миллион рублей за помощь в раскрытии убийств детей

Гражданам, которые помогут в раскрытии убийств детей, выплатят 1 млн рублей, сообщили в МВД России, передает Lada.kz со ссылкой на РБК .

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Одно из убийств произошло в Петропавловске-Камчатском. Там было обнаружено тело новорожденного ребенка еще 6 марта 2024 года на мусорной свалке. С тех пор сотрудники полиции ведут поиски матери новорожденного и просят граждан поучаствовать в добровольном предоставлении ДНК-материалов для проведения экспертизы. Правоохранители обещают выплатить вознаграждение тем гражданам, которые окажут значимую помощь в раскрытии преступления.

Второе убийство произошло в 2006 году. В деревне Быковка Юринского района Республики Марий Эл был убит 9-летний мальчик. В полиции сообщили, что также готовы заплатить тому, кто поможет в раскрытии этого преступления.

В сообщении министерства упоминается еще одно убийство, за помощь в раскрытии которого тоже обещают вознаграждение — это убийство 12-летней девочки в хуторе Бураковский в Краснодарском крае. Следственный комитет сообщал, что ее тело с признаками насильственной смерти нашли в водоеме в сентябре 2024 года.

В МВД поясняют, что за значимую помощь в раскрытии тяжкого преступления гарантировано заплатят 500 тысяч рублей, а за помощь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления - по миллиону тенге за каждого разыскиваемого.