Дональд Трамп заявил о пропаже 100 миллионов долларов, предназначенных для пострадавших от пожаров

Дональд Трамп, Президент США, заявил о пропаже 100 миллионов долларов, которые предназначались для помощи пострадавшим от пожаров, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Источник: Reuters

Как сообщает издание, о пропаже денег Трамп написал в социальной сети Truth Social.

"Пропали 100 миллионов долларов, которые должны были пойти на помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. При соответствующем управлении такого никогда бы не случилось", - написал Дональд Трамп.



Инициативу FireAid же, которая занимется сбором средств для помощи пострадавшим от ландшафтных пожаров в Калифорнии, Дональд Трамп назвал "полной катастрофой" и "вдохновленной демократами мошеннической схемой".