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26.07.2025, 15:45

Аэропорты Евросоюза снимут ограничения на провоз жидкости в ручной клади

Новости Мира 0 456

Действующие сейчас правила запрещают провозить в ручной клади бутылки больше 100 мл, однако, скоро все может измениться, передает Lada.kz со ссылкой на Euronews.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сейчас исключение для провоза в ручной клади есть лишь для лекарств и детского питания. Но, как сообщает информагенство, новое досмотровое оборудование, которое уже протестировали, позволит пассажирам проносить на борт бутылки большего объема. Правда, пока оно появилось ещё не во всех аэропортах.

Такая инициатива принадлежит Еврокомиссии, которая планирует развернуть в аэропортах новое оборудование. Оно будет способно сканировать содержимое больших контейнеров.

Устройства, как сообщает Euronews, уже установлены в нескольких европейских аэропортах. Их работа получила положительную оценку экспертов Еврокомиссии, и теперь ожидается, что свое решение на этот счет выдаст Европейская конференция гражданской авиации. 

Однако, эксперты говорят, что оборудование является дорогостоящим и, возможно, не все аэропорты смогут позволить себе его установку. 

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