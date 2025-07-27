Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей

Қазақ тіліне аудару

Фото из открытых источников

Таиланд выразил готовность к заключению перемирия с Камбоджей, однако ожидает от соседней страны демонстрации «искреннего намерения». Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда, вице-премьер и глава МВД Пхумтхам Вечайчай.

Ранее, в субботу, президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговора с лидерами Таиланда и Камбоджи они выразили готовность прекратить огонь. По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились о скорой встрече и начале работы над соглашением о перемирии. Трамп также отметил, что после выполнения этого условия стороны смогут вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.