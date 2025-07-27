Ученые сообщили о лечении болезни пациентов с синдромом Дауна

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Ученые впервые удалили лишнюю хромосому пациенту с синдромом Дауна, сообщает Lada.kz со ссылкой на Gazeta.ru .

Фото из открытых источников

Японские ученые применили инструмент изменения генов и с его помощью удалили 21-ю хромосому, которая вызывает синдром Дауна. Эксперимент удался: клетки, связанные с развитием нервной системы, стали более активными, а те, которые отвечают за метаболизм, наоборот, замедлились.

Однако пока этот метод не обещают сделать массовым. Ученые опасаются, что есть большой риск повредить другие хромосомы во время операции.