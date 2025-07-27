Аномальную жару фиксируют в городах Турции

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В Турции наблюдается аномальная жара, до 50 градусов доходит температура в ряде городов, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Anadolu

По данным информагентства, в четверг температура воздуха превысила 40 °C как минимум в 38 городах Турции, включая курорты Анталья и Мугла, а также столицу — Анкару.

В городе Сиирт зафиксированы 49,1 °C. Почти такие же экстремальные значения отмечены в Кызылтепе (провинция Мардин) и Джизре (провинция Ширнак) — 48,8 °C.

В пятницу температурный рекорд был установлен в городе Силопи на востоке страны — 49,9 °C.

А в субботу в одном из самых жарких городов Турции — Шанлыурфе — воздух прогрелся до беспрецедентных 55 °C. Из-за аномальной жары улицы города опустели, а повседневная активность резко снизилась.

По прогнозам синоптиков, температура, превышающая сезонную норму на 7–12 градусов, сохранится в стране до 2 августа.

