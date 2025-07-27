В блокированном секторе Газа возросло число умерших от голода до 127 человек

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От голода в эксклаве за последние сутки умерли пятеро палестинцев, включая двух детей, передает Lada.kz со ссылкой на Anadolu .

Фото: Anadolu

Генеральный директор Министерства здравоохранения Палестины Мунир аль-Берш на своей странице в соцсети сообщил, что в секторе Газа, находящемся под жесткой израильской блокадой, за последние сутки от голода умерли пятеро палестинцев, включая двух детей. Он также отметил, что число жертв голода достигло 127 человек, из них 85 — дети.

«Право на жизнь детей молчаливо отнимается», - отметил Аль-Берш.

Он также обвинил Израиль в блокировании поставок гуманитарной помощи, отметив, что продовольствие задерживается у погранично-пропускных пунктов, а международное сообщество сохраняет «позорное молчание». Аль-Берш призвал положить конец «медленной смерти» и открыть пограничные пункты для спасения жизней в Газе.