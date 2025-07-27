Назван возможный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2028 года

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Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News заявил, что на президентских выборах в 2028 году возможным кандидатом от Республиканской партии может стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Марко Рубио сообщил, что надеется, что Вэнс действительно настроен на это. Он также отметил, что давно дружит с Вэнсом и высоко оценивает его работу на посту вице-президента.

«Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом, если он решит баллотироваться», — добавил госсекретарь.

Ещё в мае Дональд Трамп высказывался о Вэнсе как о возможном преемнике, назвав его «блестящим парнем».

Ранее Трамп допускал возможность выдвижения на третий срок, однако впоследствии заявил, что не планирует вновь участвовать в выборах, поскольку это может подорвать демократические устои.

