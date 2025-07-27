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27.07.2025, 18:12

С дефицитом и ростом цен на матчу сталкиваются продавцы

Новости Мира 0 577

Популярность и высокий спрос на японский чай матча резко вызвал дефицит на фоне жары, а также плохих урожаев и американских тарифов. Производители и продавцы сталкиваются с ростом цен и нехваткой чая, а в Японии туристы раскупают матчу с полок. Специалисты призывают к осознанному потреблению и предлагают использовать хотя бы в кулинарии матчу более низкого сорта, передает Lada.kz со ссылкой на BBC

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Мания на матчу стремительно распространяется по планете. Ярко-зелёный японский чай теперь можно встретить повсюду — от латте в Starbucks до пончиков в Krispy Kreme.

Популярность напитка активно подпитывается социальными сетями, где популярные блогеры делятся рецептами и лайфхаками по завариванию чая. 

Всплеск интереса связан и с ростом туризма в Японии после пандемии: ослабление иены сделало страну более доступной, что стимулировало спрос на японские товары, включая матчу.Резкое увеличение интереса привело к дефициту. Импортер чая из США Лорен Первис рассказала BBC, что её клиенты распродают месячные запасы за несколько дней.

«Некоторые кафе заказывают по килограмму в день — они едва успевают пополнять запасы», — говорит Первис, руководительница Mizuba Tea Co.

Однако бум на фоне неурожаев, вызванных жарой, и введения американских тарифов на японские товары спровоцировал рост цен.

Матча — это продукт традиционного ремесла. Листья тенча после сбора сушат, затем медленно перемалывают в порошок на каменных жерновах — всего 40 граммов в час.

Но в последние месяцы жара нанесла ущерб урожаю. В префектуре Киото, где выращивают около 25% тенча, пострадал сбор именно в период пикового спроса. К тому же в отрасли ощущается нехватка молодых работников — население стареет, а молодёжь всё реже выбирает фермерство.

В Удзи, известном производством матчи, туристы скупают весь товар с полок ещё утром, что вынуждает продавцов вводить ограничения.

Так, в киотской компании Camellia Tea Ceremony теперь продают не больше одной банки в руки. За последний год поток клиентов удвоился, рассказывает директор Ацуко Мори.

Магазины по всей Японии вынуждены следить за запасами. Например, мастер чайной церемонии Риэ Такада из сети Chazen говорит, что поставки, которые раньше приходили за два дня, теперь идут больше недели. Из-за этого цены на матчу в её заведениях выросли примерно на 30% с начала года.

«Интерес к матче — это хорошо, — говорит Такада. — Люди начинают знакомиться с японской культурой».

Растущий спрос привёл к появлению новых производителей. По данным Министерства сельского хозяйства Японии, с 2010 по 2023 год производство матчи почти утроилось. Экспорт зелёного чая, включая матчу, вырос на 25% за прошлый год, достигнув 36,4 млрд иен (примерно $250 млн).

Глобальная ассоциация японского чая рекомендует людям использовать матчу более низкого сорта, собранную с поздних урожаев для кулинарии. Матча высокого качества часто теряет свой тонкий вкус, когда используется в напитках вроде латте, добавляют там.

«Популяризация осведомленности о таких различиях помогает гарантировать, что японский чай будет употребляться с уважением, одновременно поддерживая ремесло и традиции, стоящие за ним», — говорится в заявлении ассоциации.

Также утверждается, что цены на матчу, скорее всего, будут расти дальше из-за тарифов, которые США вводят в отношении Японии.

Во вторник Вашингтон и Токио объявили о торговой сделке, согласно которой на японские товары, ввозимые в США, будет введен 15% налог.

Дистрибьюторы матчи, такие как госпожа Первис, готовятся к последствиям. Предприниматель из штата Орегон говорит, что заказы выросли более чем на 70% в начале июля — накануне достижения торгового соглашения между двумя странами.

«Так как японский чай не выращивается в США, нет никакой американской отрасли, которую нужно было бы защищать с помощью тарифов, — сказала она. — Мы надеемся, что придет осознание того, что специализированный чай должен быть освобожден от пошлин».

 

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